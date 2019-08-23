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DSİ'den Rize'ye 17 yılda 946 milyon liralık yatırım

Tarım ve Orman Bakanlığı: - "DSİ Genel Müdürlüğünce Rize'ye son 17 yılda 946 milyon liralık yatırım gerçekleştirildi"- "Bu dönemde 58 taşkın koruma tesisi inşa edilerek, Rize şehir merkezi, 104 meskun mahal, 17 bin 70 dekar arazi taşkın zararlarından korundu"

23 Ağustos 2019 Cuma 21:35
DSİ'den Rize'ye 17 yılda 946 milyon liralık yatırım

ANKARA (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Rize'ye son 17 yılda 946 milyon liralık yatırım gerçekleştirildiği bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rize içme suyu tesislerinde çalışmaların hız kesmeden sürüdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Rize'de inşaatı devam eden ve proje safhasındaki içme suyu tesislerinin tamamlanmasıyla yıllık 16 milyon metreküp içme suyu temin edilerek, şehrin 2050 yılına kadar ihtiyacı olan içme ve kullanma suyunun karşılanmasının hedeflendiği ifade edildi.

Rize'deki içme suyu projelerine ilişkin bilgilere yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Varda kaynaklarından 60 kilometre uzunluğunda 1. kısım isale hattıyla Kalkandere, İyidere, Derepazarı, Kendirli ve civar yerleşimlerin içme suyu ihtiyacı karşılanacak. İnşaat çalışmalarının yüzde 96'sı tamamlanmıştır. Andon İçme Suyu Arıtma Tesisi'nden Rize şehir merkezindeki ana su haznesi olan Dağbaşı su haznesine 15 kilometre temiz su isale hattı vasıtasıyla Rize şehir merkezine yıllık 6 milyon metreküp içme suyu temin edilecek. Önümüzdeki günlerde Andon arıtma tesisi bağlantısının da tamamlanmasıyla eylül ayında tesise su verilecektir."

Özellikle Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan taşkınların verdiği zararı ortadan kaldırmak için havza esasında çalışmalar yapıldığına işaret edilen açıklamada, havzalarda teraslama, ağaçlandırma ve erozyon kontrol tesislerinin yapıldığı, derelerde ise DSİ tarafından ıslah çalışması gerçekleştirildiği vurgulandı.

DSİ tarafından Rize'ye son 17 yılda 946 milyon liralık yatırım gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, bu dönemde 58 taşkın koruma tesisi inşa edilerek, Rize şehir merkezi, 104 meskun mahal, 17 bin 70 dekar arazinin taşkın zararlarından korunduğu, Rize şehir merkezi ve farklı ilçelerde 19 taşkın koruma tesisinde inşaat çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.










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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 21:35
  1. DSİ
  2. Rize içmesuyu tesisleri
  3. Tarım ve Orman Bakanlığı

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