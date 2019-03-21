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DSİ’den "Hatay’da baraj yok" diyen Kılıçdaroğlu’na cevap

Devlet Su İşleri (DSİ), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Hatay’da baraj yok" dediği ildeki son 17 yıl içerisinde tamamlanan ve yapımına devam edilen baraj ve göletlerin durumunu açıkladı.

21 Mart 2019 Perşembe 15:34
DSİ’den "Hatay’da baraj yok" diyen Kılıçdaroğlu’na cevap

Devlet Su İşleri (DSİ), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Hatay’da baraj yok" dediği ildeki son 17 yıl içerisinde tamamlanan ve yapımına devam edilen baraj ve göletlerin durumunu açıkladı.


DSİ 6. Bölge Müdürlüğü, sulama, enerji ve içme suyu amaçlı inşa edilen 35 bin 540 dekar sulama kapasiteli Büyükkaraçay Barajı inşaatının 2018 yılında tamamlandığını, 6 bin 280 dekar sulama kapasiteli Yayladağı Barajı’nın 2000 yılında, 2 bin 480 kapasiteli Demrek Göleti’nin 2009, 2 bin dekar sulama kapasiteli Karamanlı Göleti’nin 2000 ve 820 dekar sulama kapasiteli Kurtlusoğuksu Göleti’nin ise 2017 yılında tamamlandığını bildirdi.


Bin 610 dekar sulama kapasiteli Tanışma Göleti inşaatının bittiği, sulama şebeke çalışmalarının devam ettiği, 346 bin 140 dekar sulama kapasiteli Tahtaköprü Barajı Yükseltilmesi çalışmasının devam ettiği, bu yıl içinde bitirileceği, 604 bin 200 dekar sulama kapasiteli Reyhanlı Barajı’nın ise 2019 yılı içinde tamamlanacağı belirtilen açıklamada, Ballıöz Baraj, Altınkaya Göleti, Pirinçlik Barajı, Çökek Barajı, Şakşak Barajı ve Mustafa Kemal Paşa Göleti çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 15:34
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