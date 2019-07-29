DSİ Niğde Şube müdürlüğüne Elbasan atandı DSİ 45.

DSİ 45. Şube Niğde Müdürlüğüne İnşaat Mühendisi Ahmet Elbasan atandı.

2009 yılından bu yana DSİ 45. Şube Müdürlüğünde İnşaat Mühendisi olarak görev yapan Elbasan DSİ 45. Şube Niğde Müdürü olarak görevine başladı.

Ahmet Elbasan Kimdir ?

1981 yılında dünyaya geldi. İlk orta lise öğrenimini Niğde’de tamamladı Lisans eğitimini Niğde Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra özel sektörde çalışma hayatına başladı. 2009 yılında DSİ 45. Şube Müdürlüğünde İnşaat Mühendisi olarak atandı. 26.07.2019 tarihinde DSİ 45. Şube Müdürlüğü görevine başladı. Evli ve 1 Çocuk babasıdır.

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