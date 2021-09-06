DSİ işçi alım kura sonuçları açıklandı mı? 2021 DGS alımları kura sonuçları isim listesi

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2 bin 5 kadroya sürekli işçi alımı yapılıyor. Sınav öncesi sınava katılacakların tespitine yönelik noter huzurundaki kura çekimi bugün gerçekleştirildi. DSİ işçi alımına yönelik sınav öncesi sınava katılacakların tespitine yönelik noter huzurundaki kura çekimi; açık iş sayısının dört (4) katı asil ve aynı sayıda yedek olacak şekilde 06.09.2021 tarihinde saat 10:00'da Bölge Müdürlüklerinde yapıldı. Kurada belirlenen adaylar daha sonra Bölge Müdürlükleri internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Henüz kazananların listesi açıklanmadı.

DSİ işçi alımı kura çekimi

DSİ işçi alımı kura çekimi belirtilen başvuru pozisyonuna göre yapılacaktır. Bu itibarla çekilişin geç saatlere kadar sürebileceği göz önünde bulundurularak çekiliş programının başında bulunmayan adayların bu hususu dikkate almaları gerekmektedir.

DSİ işçi alımı sınavına kimler girecek?

DSİ yazılı, Sözlü ve Uygulamalı Sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday çağrılacaktır. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir. Kura yeri ve tarihi ilgili Bölge Müdürlüğü internet sitesinden duyurulacaktır. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı tebligatla bildirim yapılmayacaktır. İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi dört(4) aydır.

DSİ işçi alımı sınav yeri ne zaman açıklanacak?

DSİ işçi alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evrak ile Yazılı, Sözlü ve Uygulamalı Sınavın yeri ve tarihi Bölge Müdürlükleri internet sitesi üzerinden ilan edilecektir. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir. DSİ işçi alım kura sonuçları için tıklayın

DSİ işçi alımları nereye yapılacak?

DSİ işçi alımı hangi branşlarda yapılacak? Yayımlanan duyuruya göre kadro dağılımı şu şekilde: Operatör, Şoför, (Ağır vasıta), Bakımcı Yağcı, Ambar İşçisi, Usta, Akaryakıtçı, Sondaj işçisi, Kompresör Operatörü, Vinç operatörü, Laborant, Laborant Yardımcısı, Topoğraf, Hidrolog, Aşçı, Aşçı Yardımcısı, Teknisyen, Bekçi.