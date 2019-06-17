0553 313 94 23

DSİ ile Nevşehir Belediyesi arasında protokol imzalandı

Belediye Başkanı Rasim Arı’nın geçtiğimiz haftalarda Ankara’daki girişimleri sonucunda, özellikle yaz aylarında yaşanan içme suyu probleminin çözümü amacıyla yeni su depolarının yapımı konusunda Nevşehir Belediyesi ile DSİ arasındaki protokol imzalandı.

17 Haziran 2019 Pazartesi 09:10
DSİ ile Nevşehir Belediyesi arasında protokol imzalandı

Belediye Başkanı Rasim Arı’nın geçtiğimiz haftalarda Ankara’daki girişimleri sonucunda, özellikle yaz aylarında yaşanan içme suyu probleminin çözümü amacıyla yeni su depolarının yapımı konusunda Nevşehir Belediyesi ile DSİ arasındaki protokol imzalandı.


Nevşehir’in içme suyu konusunda önümüzdeki yıllarda sorun yaşamaması için çalışmalarını yürüten Belediye Başkanı Rasim Arı’nın, geçtiğimiz haftalarda Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye gerçekleştirdiği ziyaretler sonucunda Nevşehir’e 3 yeni su deposu kazandırılıyor. Arı’nın, Ankara’daki temasları sırasında şehirde yapımına geçtiğimiz yıllarda başlanılan ancak tamamlanamayan su depolarının tamamlanarak faaliyete geçirilmesi ile ilgili Bakan Pakdemirli ve DSİ Genel Müdürü Aydı ile yaptığı görüşmelerin ardından söz konusu depoların ihalesi ile ilgili DSİ ve Nevşehir Belediyesi arasında protokol imzalandı.


Söz konusu protokol ile birlikte Nevşehir’in içme suyu sorununun çözümü konusunda hayati önem taşıyan 15 bin ton kapasiteli 3 ayrı su deposunun ikmal ihalesi kısa sürede gerçekleştirilerek faaliyete geçirilmesi sağlanacak.


Nevşehirli vatandaşların içme suyu konusunda sıkıntı yaşamamaları için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Arı, yapılacak olan su depoları sayesinde bu konuda önemli bir adımın atılmış olacağını vurguladı. Desteklerinden dolayı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye teşekkür eden Arı: ”Nevşehirli vatandaşlarımıza şehrimizin sorunlarının çözümü için gece gündüz demeden çalışacağımıza söz verdik. Onlara mahcup olmamak, aldığımız oyların hakkını verebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. İçme suyu şehrimiz için önemli bir sorundu. Bunla ilgili gerekli tüm hazırlıklarımızı yaparak Sayın Bakanımızdan destek istedik. Onların verdiği destek sayesinde şehrimize yeni su depoları kazandıracağız. Bu depolarımızın faaliyete geçmesi ile birlikte sorunumuz ciddi ölçüde azalacak. Bununla da yetinmeyip yeni projeler geliştiriyoruz. Halkımız merak etmesin, şehrin tüm sorunlarına hakimiz. Belirli bir plan ve program çerçevesinde projelerimizi hayata geçiriyoruz. Önümüzde daha yapacak çok işimiz. Ne söz verdiysek hepsinin arkasındayız.” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 09:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?
    1. Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?
    2. Mehmet Nuri Ersoy: Dünyada mavi bayrak..
    3. Kaymakam Deniz Pişkin, "Tosya’da YKS..
    4. (Özel) Kızıla bürünen gökyüzüyle..
    5. Mustafa Palancıoğlu, Avrupa Birliğinin..
    6. Bulgaristan 63 tarihi eseri Türkiye'ye..
    7. Serbest piyasada döviz fiyatları
    8. Bayram tatilinde milli park..
    9. Burhaniye’de kadınların eserleri ilgi..
    10. Küresel piyasalar merkez bankalarına..
    11. Zihinsel engelli öğrenciden resim..
    12. Başkan Arı, altyapı çalışmalarını..
    13. DSİ ile Nevşehir Belediyesi arasında..
    14. Güneş yanıkları için doğal yöntemler
    15. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı,..
    16. Husumetlisinin çocuğu diye başka bir..
    17. Japonya’da bıçakla polise saldıran..
    18. Burhaniye’de su deposuna düşen kediyi..
    19. TÜRGEV'den, ortak yayındaki iddialara..
    20. '40 yıllık hatır' için müze açtılar
    21. Serbest piyasada döviz açılış..
    22. Aydın TEMA erozyon ve çölleşmeyle..
    23. Ataşehir’de yangın
    24. GÜNDEM / 17 Haziran 2019
    25. Yitik lale gurbetten sılaya döndü
    26. Çanakkale'de korkutan deprem!
    27. İhracatçılara kambiyo vergisi muafiyeti
    28. Annelerin mola vermeye ihtiyaçları..
    29. Özvatan’da şampiyona sona erdi
    30. Yozgat’ta ceviz büyüklüğündeki dolu..
    Soylu: Terör örgütleri çaresizlik içinde
    Soylu: Terör örgütleri çaresizlik içinde
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım: Biri kırmızı, diğeri mavi...
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım: Biri kırmızı, diğeri mavi...
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    ABD'ye büyük şok! Ek gümrük vergisi getirdiler
    ABD'ye büyük şok! Ek gümrük vergisi getirdiler
    Gerilim tırmanıyor! Selman'dan flaş tehdit: Tereddüt etmeyiz
    Gerilim tırmanıyor! Selman'dan flaş tehdit: Tereddüt etmeyiz

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    ANKASAM Danışmanı Dr. Emre Ozan: Türkiye'yi zorlu bir diplomasi mücadelesi bekliyor
    ANKASAM Danışmanı Dr. Emre Ozan: Türkiye'yi zorlu bir diplomasi mücadelesi bekliyor
    Rusya'da Türkiye Festivali'ne yoğun ilgi
    Rusya'da Türkiye Festivali'ne yoğun ilgi