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Mevlüt Aydın kimdir? Başkan Erdoğan DSİ Genel Müdürlüğüne Mevlüt Aydın'ı atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından DSİ Genel Müdürlüğüne atama yapıldı. Yeni atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atama kararına göre, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın atandı. Peki Mevlüt Aydın kimdir? Mevlüt Aydın nereli ve daha önce hangi görevlerde bulundu. İşe Mevlüt Aydın biyografisi…

20 Ağustos 2018 Pazartesi 11:32
Mevlüt Aydın kimdir? Başkan Erdoğan DSİ Genel Müdürlüğüne Mevlüt Aydın'ı atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından DSİ Genel Müdürlüğüne atama yapıldı. Yeni atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atama kararına göre, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın atandı. Peki Mevlüt Aydın kimdir? Mevlüt Aydın nereli ve daha önce hangi görevlerde bulundu. İşe Mevlüt Aydın biyografisi…

DSİ Genel Müdürü olan Mevlüt Aydın, görevinin büyük bölümünü Denizli’de geçirdi. DSİ Barajlar Başmühendisi olarak 1988 yılında Denizli’de göreve başlayan Mevlüt Aydın, 2000 yılına kadar Denizli’de hizmet etti. Gökpınar Barajı, Tavas Akyar Barajı, Tavas Yenidere Barajı, Çardak Beylerli Barajı’nın altında Mevlüt Aydın’ın imzaları bulunmakta.

MEVLÜT AYDIN KİMDİR?

Isparta Bağıllı 1959 doğumlu Mevlüt Aydın, Isparta İli nüfusuna kayıtlı. İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 28.09.1981 - 30.12.1985 tarihleri arasında Proje İnşaat Daire Başkanlığı'nda göreve başladı. 30.12.1985 -20.02.1986 tarihleri arasında DSİ GAP 15. Bölge Müdürlüğü'nde görev yaptı. 21.02.1986 08.09.1994 tarihleri arasında Mühendis olarak DSİ 21. (Aydın) Bölge Müdürlüğünde, 09.09.1994 23.08.2005 yılları arasında Başmühendis olarak 211. Şube Müdürlüğünde görev yaptı. 12.08.2008 - 24.07.2011 tarihleri arasında DSİ Genel Müdürlüğü Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı'nda (Ankara) Daire Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 25.07.2011 - 11.02.2016 tarihleri arasında DSİ 20. (Kahramanmaraş) Bölge Müdürlüğü'nde Bölge Müdürü olarak görev yaptı. 12.02.2016 - 23.02.2018 tarihleri arasında DSİ 6. (Adana) Bölge Müdürlüğünde Bölge Müdürü olarak görev yaptı. Mevlüt Aydın 26 Şubat 2018 tarihi itibari ile DSİ Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı görevine getirildi.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 11:32
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