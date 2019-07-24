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D’S Damat sponsorluk anlaşması Güney Afrika’da tartışmaya sebep oldu

Orka Holding’in global markası D’S Damat’ın Güney Afrika’nın kadın ve erkek milli futbol takımlarına giyim sponsoru olması ülkede tartışmaya sebep oldu.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 16:26
D’S Damat sponsorluk anlaşması Güney Afrika’da tartışmaya sebep oldu

Orka Holding’in global markası D’S Damat’ın Güney Afrika’nın kadın ve erkek milli futbol takımlarına giyim sponsoru olması ülkede tartışmaya sebep oldu. İmzalanan sözleşme sonrası Southern African Clothing & Textile Workers Union (Sactwu) ve Proudly South Africa milli takım sponsorluğu için bir Türk şirketi seçilmiş olmasını eleştirdi.


D’S Damat ve Güney Afrika Kadın ve Erkek Milli Futbol Takımları arasında imzalanan sponsorluk sözleşmesinin ardından, takımların Türk markası D’S Damat ile anlaşmış olması ülkede tartışmalara sebep oldu. Güney Afrika hükumeti tarafından başlatılan ve ekonomiyi canlandırmak adına yürütülen “yerli tüketime yönelme” hareketine aykırı olduğu savunulan anlaşmaya tepki Southern African Clothing & Textile Workers Union (Sactwu) ve Proudly South Africa’dan geldi.


Tepkilere net cevap veren Güney Afrika Futbol Derneği (SAFA) sözcüsü Dominic Chimhavi; “Ülkemizdeki yerel markalardan futbol için sponsorluk desteği alınamaması problemi bilinen bir durum. Bize sponsor olmak isteyen yerli markalar neredeler? Global bir marka olan D’S Damat, sponsor olmak isteyen markalar arasından seçildi ve bizlere karşı olan profesyonelce yaklaşımlarından son dere memnunuz. D’S Damat sponsorluğu hem Federasyonumuzu hem de oyuncularımızı çok mutlu etti” şeklinde konuştu.


Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ise bu tepkilere karşılık, “Bizim amacımız yalnızca markamızın bilinirliğini arttırarak ürün satmak değil, aksine Güney Afrika’nın ekonomik olarak büyüme sürecine ve ülkede istihdam imkanı sağlanmasına katkıda bulunmaktır. Bunu Surtee Group gibi büyük ve saygın bir tekstil grubu ile işbirliği yaparak oluşturmak istiyoruz. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde ülke çapında 20 mağaza açma yolundayız ve tüm istihdamı da yerli iş gücünden karşılamayı düşünüyoruz. Bunun yanında iş ortaklarımız yardımı ile Güney Afrika’da üretim de yapmayı düşünüyoruz ” dedi.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 16:26
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