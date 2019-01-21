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D'S Damat, "Pop Up" mağazasını Grand Pera'da açtı

Mağazada, markanın en yeni koleksiyonları müşterilerin beğenisine sunulacak

21 Ocak 2019 Pazartesi 13:38
D'S Damat, "Pop Up" mağazasını Grand Pera'da açtı

İSTANBUL (AA) - D'S Damat, "Pop Up" mağazasını Beyoğlu'daki Grand Pera'da açtı.

Orka Holding'den yapılan açıklamaya göre, Holding, Beyoğlu'nun eğlence, moda, alışveriş ve gastronomi merkezi Grand Pera’da D'S Damat Pop Up mağazasını açtı. D'S Damat’ın Grand Pera Pop-Up mağazası, fiyat avantajıyla modanın ve keyifli alışverişin yeni adresi olacak.

Toplam 88 metrekare alanda açılan mağazada, D'S Damat markasının en yeni koleksiyonları müşterilerin beğenisine sunulacak.

Alışveriş ve eğlencenin vazgeçilmez lokasyonu olan Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde aynı zamanda ilk "Pop Up" mağazasını açan D'S Damat, müşterilerine keyifli ve sürpriz dolu alışveriş deneyimi yaşatacak.


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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 13:38
  1. D'S Damat
  2. Grand Pera

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