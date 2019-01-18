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DS Automobiles büyüyor

DS Automobiles, ikinci nesil DS modelleri ile markanın yeni dönemine geçiş yılı olarak gördüğü 2018 yılında büyüdü

18 Ocak 2019 Cuma 18:47
DS Automobiles büyüyor

İSTANBUL (AA) - DS Automobiles, ikinci nesil DS modelleri ile markanın yeni dönemine geçiş yılı olarak gördüğü 2018 yılında büyüdü.

DS Automobiles'ten yapılan açıklamaya göre, lüks tüketim sektörünün otomotiv markası Fransız DS Automobiles, 2018 yılında küresel çapta büyüme kaydetti.

DS Automobiles, ikinci nesil DS modelleri ile markanın yeni dönemine geçiş yılı olarak gördüğü 2018 yılında büyüdü. Marka 2018 yılında satışlarını yüzde 0,8 artırırken, 53 bin 265 otomobil satışı gerçekleştirdi.

DS Automobiles, 2018 yılında sergilemiş olduğu performansı, DS 7 Crossback modelinin küresel başarısı, yeni satış noktalarının hizmete sunulması ve Only You DS Experience yaklaşımı olmak üzere üç ana başlık altında değerlendiriyor.

Anavatanı Fransa’da premium SUV segmentinin lideri olarak öne çıkan DS markası İspanya, Almanya, Benelüx pazarlarında premium pazardan daha hızlı büyüyor. Fransa’da yüzde 12,6 artışla 24 bin 4 adet otomobil satışı gerçekleştiren DS Automobiles, İspanya’da ise yüzde 17,7 artışla 4 bin 325 otomobil satışı gerçekleştirdi. Almanya’da yüzde 12,7 artışla 3 bin 730 otomobil satan DS Automobiles, Belçika ve Lüksemburg’da yüzde 5,1 artışla 2 bin 100 adetlik bir satış performansına imza attı. İtalya’da ise yüzde 0,3 artışla 2 bin 660 otomobil satışı gerçekleştirdi.

DS Automobiles Çin ve Güneydoğu Asya pazarında 3 bin 955 satarak, global satışlarının yüzde 7,4’ünü buradan elde etti. Afrika ve Orta Doğu bölgesinde ise bin 440 otomobil sattı. Türkiye ise 2018’de elde ettiği 236 adet ile satışlarını yüzde 98 artırarak bölgenin lider ve en hızlı büyüyen pazarı oldu.

İkinci nesil DS modellerinin ilk üyesi olan DS 7 Crossback 31 ülkede tanıtıldı ve 27 bin 786 adetlik bir satış performansına imza attı. DS 7 Crossback satışlarının yüzde 85’i Avrupa’da gerçekleşiyor. Bu da markanın hızla büyüyen Avrupa SUV pazarında etkili olduğunu gösteriyor. Kalitesi ve teknolojisi ile beğeni toplayan DS 7 Crossback müşterilerin yüzde 54’ü en üst donanım seviyelerini tercih ederken yüzde 39’u DS Connected Pilot (kısmi otonom sürüş) özelliği satın alıyor. Marka, DS 7 Crossback’in ardından sınıfının en teknolojik otomobili olan ve yeni nesil DS otomobillerinin ikincisi olan DS 3 Crossback modelini de tanıttı. Bayi ağı yapılanması devam eden DS Automobiles 2018 yılında 188 yeni satış noktası açtı ve 2017 yılında 150 adet olan satış noktasını ikiye katlamış oldu.

Her iki günde bir açılış yapan marka, 2018 yılında açtığı satış noktalarıyla 14 yeni ülke kapsarken faaliyet gösterdiği ülke sayısı 40’a ulaştı. Tüm dünyada 376 DS Store ve DS Salon bulunurken DS Automobiles, DS 3 Crossback La Premiere ile e-ticaret kanalını tanıttı. Marka ayrıca benzersiz ve kişiye özel bir deneyim sunan Only You DS Experience yaklaşımını 25 ülkede oluşturdu.

2019, DS Automobiles için büyüme ve otomobillerin elektrikle geleceğe hazırlanma yılı olacak. DS 7 Crossback modelinin ilk tam yılını yaşayacağı 2019 yılının ilkbaharında DS 3 Crossback de satışa sunulacak.

DS Automobiles’in ürün stratejisinin merkezinde otomobillerin elektrikle geleceğe hazırlanması olduğundan DS 7 Crossback modelinden başlayarak yeni DS modellerinin tamamı elektrikli bir versiyona sahip olacak. Şarj edilebilir hibrit, 4x4, 300 BG ve 50 km sıfır emisyonlu menzil (WLTP standartlarında) gibi özelliklere sahip olan DS 7 Crossback e-tense 4x4 2019 yılı son çeyreğinde satışa sunulacak. Hemen ardından tamamen elektrikli ilk DS modeli olan DS 3 Crossback e-tense satışa sunulacak. Menzili yaklaşık 320 km (WLTP standartlarında) olan DS 3 Crossback e-tense, halka açık 100 kW kapasiteli bir hızlı şarj ünitesinde 30 dakika içinde yüzde 80’e kadar şarj olabilme gibi özelliklere sahip olacak.


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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 18:47
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