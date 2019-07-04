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DS 3 CROSSBACK'e Euro NCAP'ten 5 yıldız

DS 3 CROSSBACK, yetişkin yolcular, çocuk yolcular ve hassas yol kullanıcılarının korunması ile sürüş destek sistemleri olmak üzere dört Euro NCAP test kategorisinin tamamında en yüksek derecelendirme notu olan 5 yıldız aldı

04 Temmuz 2019 Perşembe 15:54
DS 3 CROSSBACK'e Euro NCAP'ten 5 yıldız

İSTANBUL (AA) - Yeni otomobillerin güvenliğini değerlendiren bağımsız kuruluş Euro NCAP (Avrupa Yeni Otomobil Değerlendirme Programı), aktif güvenlik freni de dahil olmak üzere güvenlik paketi ile standart olarak donatılan DS3 CROSSBACK’i en yüksek değerlendirme notu olan 5 yıldız ile derecelendirdi.

DS Automobiles açıklamasına göre, DS 3 CROSSBACK, Euro NCAP testini başarıyla tamamladı. DS tarafından önemsenen detaylara gösterilen özen ve yüksek teknoloji kullanımı sayesinde hem yolcular hem de trafikteki diğer paydaşlar için ileri düzeyde aktif ve pasif güvenlik seviyesi sunuluyor.

Bu segmentte yeni olan donanımlara sahip DS 3 CROSSBACK, 2018 yılında devreye alınan yeni Euro NCAP test kriterlerinden bu yana yeni bir rekora imza attı. DS 3 CROSSBACK; yetişkin yolcu korunması için yüzde 96, çocuk yolcu korunması için yüzde 86 ve sürüş yardım sistemleri için yüzde 76 puanı aşan tek premium B-SUV modeli oldu. Yetişkin yolcu koruması için yüzde 96 puan tüm segmentlerdeki Fransız otomobiller arasında tamamen yeni bir seviye oluşturuyor.

Türkiye ürün gamındaki tüm DS 3 CROSSBACK versiyonlarında 85 km/s hıza kadar çalışan acil durum fren destek sistemi (aktif güvenlik freni), aktif şerit takip yardımcısı ve hız sınırı yardımcısı sistemleri ve karanlıkta sürüş güvenliğine yüksek katkısı olan DS MATRIX LED VISION farlar standart olarak sunuluyor.

Ayrıca, çalışma hız aralığını 140 km/s hıza yükselten, kısıtlı görüş koşullarında da yaya ve bisikletlileri de algılamayı sağlayan gelişmiş aktif güvenlik freni, aktif kör nokta yardımcısı, trafik levhaları tanıma sistemi ve DS DRIVE ASSIST ve seviye 2 yarı otonom sürüş sistemi de isteğe bağlı olarak sunuluyor.

Açıklamaya göre, Euro NCAP testleri 64 km/s’ye kadar hızlardaki bir dizi önden ve yandan çarpışma koşullarının testini içeriyor ve bu testlerde araç içerisindeki çarpışma mankenlerinde oluşan hasarı gözlemleyerek araçların güvenlik seviyesini ölçüyor. Diğer trafik paydaşlarının davranışlarını canlandıran robotlar kullanılarak sürüş destek sistemleri değerlendiriliyor.

Geçen yıl satışa sunulan DS 7 CROSSBACK de en yüksek derecelendirme olan 5 yıldız almıştı.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 15:54
  1. DS 3 CROSSBACK

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