0553 313 94 23

Drone’lu kebapçı sosyal medyayı salladı

Türkiye’nin ilk gastronomi kenti Gaziantep’te bir kebapçının etleri kasaptan drone ile taşıdıktan sonra mangalda pişirmesi renkli görüntülere sahne oldu.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 15:57
Drone’lu kebapçı sosyal medyayı salladı

Türkiye’nin ilk gastronomi kenti Gaziantep’te bir kebapçının etleri kasaptan drone ile taşıdıktan sonra mangalda pişirmesi renkli görüntülere sahne oldu. Sosyal medyada paylaşılan o anlar ise büyük ilgi gördü.


Gastronomi kenti Gaziantep’te tarihi kalenin yakınlarında dükkanı bulunan Kebapçı Yalçın, yaptığı farklı ve değişik kebap pişirme şekliyle sosyal medyada gündem oldu. Pişireceği etleri kasaptan drone ile iş yerine uçuran Kebapçı Yalçın, drone’u adete bir çırak gibi kullandı, kasaptan drone’a bağlanan etler ve ciğerler Kebapçı Yalçın’a ulaştıktan sonra mangaldaki yerini aldı. Drone desteği ile pişen kebaplar ise midelere bayram ettirdi.


Farklı bir şeyler yapmak isterken akıllarına böyle bir fikir geldiğini belirten Kebapçı Yalçın, "Farklı bir şeyler yapmayı düşünürken aklımıza böyle bir fikir geldi. Daha önce de böyle bir şey yapmayı planlamıştık ama bugüne kısmetmiş. Drone da günümüz teknolojisinin bir parçası olduğu için drone’u bunun için kullandık. Gaziantep zaten bir gastronomi şehri ama biz de bu yolda şehrimize farklı bir şeyler katmak için böyle yaptık. Drone’u önce ciğerciye yolladık. Sonra ciğerci drone’a ciğerleri bağlayıp bize gönderdi. Biz de gelen ciğerleri mangalda pişirip farklı olmaya, drone’u bir çırak gibi kullanmaya çalıştık" dedi.


Drone’da ciğeri gören vatandaşların da farklı tepkiler verdiğini söyleyen Kebapçı Yalçın, "Drone ile ciğer uçurduğumuzu gören vatandaşlar farklı tepkiler verdi. Havada ciğer var, kaleden ciğer geliyor diyenler hatta ciğer uçuyor diyenler bile oldu. Yani farklı ve güzel tepkiler aldık" diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 15:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Futbol: TFF 1. Lig
    1. Futbol: TFF 1. Lig
    2. Antalya'da trafik kazasında anne ile..
    3. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü
    4. Eyyübiye’de kurban kesim ve satış..
    5. İYİ Parti’den MHP’ye geçiş başladı
    6. Haliliye Belediyesi yerel yönetimler..
    7. CHP İl Başkanı Kiraz, Tohma Çayı’nda..
    8. İzinsiz yolcu taşıyanlara ceza yağdı
    9. Gebze’de tırların akülerini çalanlar..
    10. 86 yaşındaki Mardinli adamın feci..
    11. Sıcakta bayılan köpek tedavi altına..
    12. Futbol: Süper Lig
    13. Serinlemek için nehre giren..
    14. Muş'tan acı haber! 4 çocuk boğuldu
    15. Onyekuru için 15 milyon Euro!
    16. İki ada arasında sefer yapan tekne..
    17. Bakan Akar, trafik kazasında vefat..
    18. Bulvar Diamond FSM’ye değer katacak
    19. Denizli'de traktörün altında kalan..
    20. Eşcinsel sapkınların hedefinde..
    21. DİSKİ’den su açıklaması
    22. ABD basını sayfasına taşıdı!..
    23. Manisa Çalışan Gazeteciler Derneği..
    24. Saraybosna'da "5. Bentbasa Uçurum..
    25. Filipinler'de tekne kazası: 7 ölü
    26. Yayladaki tarihi köprüde defile
    27. Avusturya’dan gelen gurbetçi aile kaza..
    28. Yol kanalı açma kavgası ölümle bitti:..
    29. Patpatlara izin yok
    30. Hayal 40 yıl sonra gerçek oldu
    Fahrettin Altun'un eşinden CHP'li Özel'e cevap!
    Fahrettin Altun'un eşinden CHP'li Özel'e cevap!
    İSKİ'de toplu istifa! Üst yönetim görevi bıraktı
    İSKİ'de toplu istifa! Üst yönetim görevi bıraktı
    Hakan Bayrakçı'yı kim dövdü? MHP'li o ismi ima etti
    Hakan Bayrakçı'yı kim dövdü? MHP'li o ismi ima etti
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
    Hangi millet adına bu kararı verdiniz?
    Hangi millet adına bu kararı verdiniz?

    Günün Karikatürü

    03 Ağustos 2019
    Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!
    Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!
    Mağarada buz devrine ait silahlar bulundu
    Mağarada buz devrine ait silahlar bulundu