Drone’lu kaçak kazı operasyonunda 4 gözaltı
Elazığ’da jandarma ekipleri, bir eve drone destekli düzenlediği operasyonda kaçak kazı yapan 4 kişiyi gözaltına aldı.08 Temmuz 2019 Pazartesi 23:42
Elazığ’da jandarma ekipleri, bir eve drone destekli düzenlediği operasyonda kaçak kazı yapan 4 kişiyi gözaltına aldı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Tadımköyünde bir evin avlusunda define amaçlıkaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Çalışma başlatan ekiplerin yaptığı takip sonrası kazı alanına drone destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda bir evin 3 ayrı yerinde kaçak kazı yaptığı tespit edilen 4 kişi suçüstü yakalandı. Olay yerinde 40 metreelektrik kablosu , manivela, kazma, kürekvedalgıç pompa ele geçirilirken 1 adet tarihi küpün muhafaza altında alındığı bildirildi.
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