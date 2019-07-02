Drone tespit etti, jandarma operasyon yaptı Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonla sazlıklar arasında drone ile tespit edilen 987 kök kenevir ele geçirildi.

Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonla sazlıklar arasında drone ile tespit edilen 987 kök kenevir ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Suç Araştırma Timi ekipleri, Hasalan Mahallesi Gediz Çayı mevkisindeki sazlık alanda Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Jandarma ekipleri Hint Keneviri ekili alanı drone ile tespit edip, bölgeye operasyon düzenleyip arama yaptı. Yapılan aramada sazlık alana gizlenmiş 987 kök kenevir bitkisi bulundu.

Jandarma ekipleri Hint kenevirlerini eken kişi ve kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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