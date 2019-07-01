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Drone ile yeri tespit edilen çocuk, ailesine teslim edildi

Antalya’nın Kumluca ilçesine bağlı Olimpos bölgesinde ailesiyle birlikte tatil yaparken kaybolan 9 yaşındaki Rus uyruklu turist , gece boyu yapılan çalışma sonarsında bulunup ailesine teslim edildi.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 12:19
Drone ile yeri tespit edilen çocuk, ailesine teslim edildi

Antalya’nın Kumluca ilçesine bağlı Olimpos bölgesinde ailesiyle birlikte tatil yaparken kaybolan 9 yaşındaki Rus uyruklu turist , gece boyu yapılan çalışma sonarsında bulunup ailesine teslim edildi. Likya yolu gezintiye çıktığında kaybolan olan 9 yaşındakiRus uyruklu Michael Dzhulai, tüm gece süren operasyon sonundakaybolduğu noktadan 8 kilometre uzakta Porto Ceneviz koyu yakınlarında bulunup ailesine teslim edildi.


Edinilen bilgiye göre, 4 yetişkin ve 3 çocuğun bulunduğu Rus uyruklu 7 kişilik kafile, dün sabah ünlü tatil beldesi Olimpos’tan Musa Dağı üzerindeki Likya Yolu gezisine çıktı. Kafiledekiler saat 14.30 sıralarında 9 yaşındaki Michael’in aralarında olmadığı farketti. Kafile Olimpos’a dönerken, Adrasan Jandarma Karakolu’ndan bir ekip arama faaliyetlerine başladı. Arama çalışmalarına ilerleyen saatlerdeJAK, Akseki Dağ Komando Okulu, Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığı, AFADekiplerinin katıldığı arama çalışmalarından uzun süre sonuç alınamadı. Tüm gece devam eden aramalar sonunda kayıp çocuğun yeri, sabahın ilk saatlerinde drone ile tespit edildi. Musa Dağı’nın Doğu tarafındaki Porto Ceneviz Koyu yakınlarında bulunan çocuk, Olimpos’a getirilerek ailesine teslim edildi. Kayıp çocuklarını gözyaşları içinde teslim alan baba Igor ve anne Olesa Dizhulai, arama çalışmalarına katılanlara teşekkür etti. Küçük Mikhail’in Olympos asayiş noktasında yapılan sağlık muayenesi sonrasında önemli bir sağlık sorununun olmadığı belirtildi.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 12:19
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