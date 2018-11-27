"Drone habercilikte yeni olanaklar sunuyor"

ANKARA (AA) - "Gökyüzündeki göz" olarak bilinen uçan kameraların basın sektörüne getirdiği kazanımlar ile bu cihazların kullanım sınırları, "Uçan Kameralar ve Türkiye Pratiği" panelinde İletişim Fakültesi öğrencilerine anlatıldı.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi konferans salonunda yapılan panelin açılış konuşmasını, üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin yaptı.

Tekin konuşmasında, teknolojik cihazların yaşamın her alanında hayatı kolaylaştırdığına dikkati çekerek teknolojinin sunduğu imkanlardan mesleki konularda da yararlanmak gerektiğini ifade etti.

Baş döndürücü bir hızla gelişen teknolojilere adaptasyon konusunda sosyal bilimcilerin toplumun hızına ayak uyduramadığını ifade eden Tekin, "Başta drone olmak üzere benzeri yöntemlerle habercilik ve iletişim teknolojilerinde ortaya çıkan yeniliklerin kullanılmasına dair iletişim fakülteleri olarak neler yapabilirizi masaya yatırmamız gerekiyor." dedi.

- İHA kullanımının kuralları

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Hava Seyrüsefer Daire Başkanlığı Havacılık Bilgi Yönetimi Uzmanı Özcan Karataş, panelde, insansız hava araçlarının (İHA) kullanımına dair kural ve izinlere ilişkin bilgi verdi.

"İHA 0" ve "İHA 1" sınıfındaki cihazların kullanımında, meskun mahal, kalabalık ve çok kalabalık bir bölge olmaması ve uçuşa yasaklı bir bölgede uçurulmaması durumunda genel müdürlükten izin gerekmediğini anlatan Karataş, yasaklı bölgeler hakkında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün internet sitesinden bilgi alınabileceğini aktardı. Karataş, "Uçuş izni gerektiren bir sahada uçuş yapılmak isteniyorsa Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, gerekiyorsa Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve mülki idare amirliklerinin onayı gerekmektedir." dedi.

- Habercilikte drone kullanımı

Anadolu Ajansı Fotoğraf Haberleri Editörü Fırat Yurdakul da habercilikte drone kullanımının kazanımlarını fotoğraflar eşliğinde anlattı.

Görsel olarak ifade edilmesi zor koşulların hava görüntüsü sayesinde izleyiciye daha kolay sunulduğunu söyleyen Yurdakul, Trabzon'da pistten çıkan uçağın havadan görüntülenmesi sayesinde haberde gereken "5N1K" kuralının tek bir karede görülebildiğinin altını çizdi. Yurdakul, "Drone kullanımı habercilik bakımından yeni olanaklar ve açılımlar sunuyor. Artık gazeteler, televizyonlar ve ajanslar hemen hemen herkeste drone kullanımını görmek mümkün." diye konuştu.

Sancaktepe'de dün düşen askeri helikopterin havadan çekilen görüntülerini de örnek gösteren Yurdakul, şöyle devam etti:

"Pilotlarımızın kahramanlığına dair birçok haber yayınlandı. O kahramanlığı ifade edecek tek fotoğraf ve tek video görüntüsü drone ile çekilen görseller. Kalabalık bir bina yığınının arasında boş bir alan olduğunu drone sayesinde görebiliyoruz ve helikopteri o boş alana indirmişler. Haber tamamen drone görsellerinin ardından kurgulandı ve yapıldı."

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Muzaffer Şahin'in oturum başkanlığını yaptığı panele, İletişim Fakültesi Dekanı Zakir Avşar'ın yanı sıra TRT drone operatörü Burak Aykın ve bilim iletişimcisi Gülsen Saray da konuşmacı olarak katıldı.

Panel sonrasında Aykın, fakülte bahçesinde öğrencilere drone kullanımı konusunda uygulamalı bilgi verdi.