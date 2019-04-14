Drone destekli operasyonda 22 kilo eroin ele geçirildi Bolu’da polisin düzenlediği drone destekli operasyonda, minibüsün yakıt deposuna gizlenmiş 22 kilo eroin ele geçirildi.

Bolu’da polisin düzenlediği drone destekli operasyonda, minibüsün yakıt deposuna gizlenmiş 22 kilo eroin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine operasyon başlattı. Drone destekli operasyonda TEM otoyolu Batı Gişeleri’nde durdurulan minibüste bulunan A.A. (34), Z.Ö. (38) ve A.A. (41) araçtan indirilerek gözaltına alındı. Narkotik köpeği ‘Sezar’ ile minibüste yapılan aramada paketler halinde yakıt deposuna gizlenmiş 22 kilo eroin ele geçirildi. İfadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerden Z.Ö. işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, diğer 2 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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