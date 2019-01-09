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"Drift"ten ehliyetine el konuldu "makas atarken" yakalandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, trafikte makas attığı kameralarla tespit edilen biri ehliyetsiz 3 sürücüye, toplam 5 bin 24 lira ceza yazıldı- Ehliyetsiz sürücünün belgesine, yaklaşık iki ay önce drift attığı ve polisin "dur" ikazına uymadığı için toplam 5 bin 245 liralık cezai işlem uygulanarak iki ay süreyle el konulduğu öğrenildi

09 Ocak 2019 Çarşamba 11:30
"Drift"ten ehliyetine el konuldu "makas atarken" yakalandı

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, makas attığı kameralarla tespit edilen 3 sürücüye toplam 5 bin 24 lira ceza kesildi.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları tarafından, Ali Akkanat Bulvarı'nda peş peşe seyir halinde olan 42 B 4756, 42 B 6941 ile 42 H 9745 plakalı otomobillerin makas atıp trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen trafik ekipleri, söz konusu araçları Öğretmenevi Kavşağı'nda durdurdu.

Otomobillerin sürücüleri F.D, G.K. ile M.B'ye makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten 1002'şer liralık cezai işlem uyguladı.

Ayrıca, sürücü belgesi olmadığı tespit edilen G.K. ile onun kullandığı aracın sahibine de 2 bin 18'er liralık ceza kesildi. Üç sürücüye toplam 5 bin 24 lira ceza kesildi. G.K'nin kullandığı aracın sahibine uygulanan cezayla birlikte kesilen toplam ceza tutarı 7 bin 42 lira oldu.

Sürücü G.K. hakkında iki ay önce yine Sanayi Sitesi’nde drift attığı gerekçesiyle trafik ekipleri tarafından 5 bin 10 lira, "dur" ikazına uymadığı için de 235 lira olmak üzere toplamda 5 bin 245 liralık cezai işlem uygulanarak, sürücü belgesine iki ay süreyle el konulduğu öğrenildi.

Hakkında cezai işlem uygulanan sürücünün yaptığı drift, bir iş yeri güvenlik kamerasına da yansımış, o tarihlerde bu görüntülerle basında da haber konusu olmuştu.

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Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 11:30
  1. Beyşehir
  2. Beyşehir İlçe Emniyek Müdürlüğü
  3. kent güvenlik yönetim sistesi
  4. makas atma
  5. otomobil
  6. Sürücüler
  7. trafik cezası
  8. Trafik ekipleri

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