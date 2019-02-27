Drift yaptı, kameralara yakalandı Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde otomobili ile ’drift’ yapan sürücüye 5 bin 10 TL para cezası uygulandı, ehliyeti 60 günlüğüne iptal edildi.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde otomobili ile ’drift’ yapan sürücüye 5 bin 10 TL para cezası uygulandı, ehliyeti 60 günlüğüne iptal edildi.

Tavşanlı ilçesi Kavaklı Mahallesi Tunçbilek caddesi üzerinde, sürücü B.D. (21) kullandığı 43 FY 209 plakalı otomobille ’drift’ yaparken mobese kameralarına yakalandı. Tavşanlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri otomobil sürücüsü B.D.’nin ehliyetini 2 aylığına iptal ederken, aracı da 60 gün trafikten menetti. Ayrıca sürücüye ’trafiği tehlikeye düşürmek’ suçundan 5 bin 10 TL ceza uygulandı.

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