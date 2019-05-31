’Drift’ yapanlara 11 bin lira ceza kesildi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde otomobiliyle drift yaptıkları gerekçesiyle 2 kişiye 11 bin 24 TL idari para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, Tavşanlı ilçesi Dağçeşme Mahallesi ve Adnan Menderes Bulvarında drift yapan otomobillerle ilgili ihbar üzerine polis ekipleri bölgeye gitti. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, 43 EN 451 ve 43 FY 950 plakalı otomobil sürücülerine yaptıkları drift sonrası 11 bin 24 TL idari para cezasına çarptırıldı. Ayrıca her iki sürücünün aracı da 60 gün trafikten men edilirken ehliyetlerine de geçici süre el konuldu.

Her iki araç sürücüsüne de, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten adli işlem yapıldı.