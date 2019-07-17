Drift yapan sürücü cep telefonu kamerasına yakalandı Konya'da otomobille drift yapan sürücü, trafiği tehlikeye sokarak çevredekilere korkulu anlar yaşattı

KONYA (AA) - Konya'da otomobille drift yapan sürücü, trafiği tehlikeye düşürdü. Selçuklu ilçesi Kültür Park yakınlarında bir sürücünün, plakasını kapatıp aracıyla drift yaparak trafiği tehlikeye sokması, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Trafiği tehlikeye sokan sürücü, çevredekilere korkulu anlar yaşattı. Bir vatandaşın cep telefonuyla çektiği görüntüleri inceleyen polis, otomobili ve sürücüsünü tespit etmek için çalışma başlattı.

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