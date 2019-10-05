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Drift magandasına 15 bin lira para cezası

Erzurum’da lüks otomobille 3 ayrı noktada” drift” yapan iki arkadaşa 15 bin TL rekor ceza verildi.Lüks aracın sahibi Naci A. polise verdiği ifade de “yurt dışından gelen arkadaşım yaptı' dese de 2 ayrı nokta da” drift” yapan kişinin kendisi olduğu tespit edildi.

05 Ekim 2019 Cumartesi 11:05
Drift magandasına 15 bin lira para cezası

Edinilen bilgilere göre Erzurum’da lüks araçla 8 Eylül tarihinde iki ayrı noktada “drift” yapan kişiler MOBESE kameralarına yakalandı. Polis ekipleri MOBESE görüntüleri üzerine lüks aracı incelemeye aldı. İnceleme sonucunda aracın dün öğlen saatlerinde bir okulun önünde daha “ drift” yaptığını tespit etti. Çalışmalar neticesinde aracın Naci A. isimli şahsa ait olduğu ortaya çıktı. İfadesi alınmak üzere karakola götürülen Naci A. aracın kendisinin olduğunun ama 8 Eylül tarihinde iki ayrı noktada “ drift” yapan kişinin yurt dışından gelen bir arkadaşı olduğunu ve dün okul önünde “ drift” yapan kişinin ise Erzurum’dan Muhammed K. isimli arkadaşı olduğunu söyledi.

'Herkesten özür diliyorum'

Mahkemeye sevk edilen Naci A. karakol çıkışında basın mensuplarının sorularına arkadaş kurbanı olduğunu ifade ederek “ Bu duruma cahillik diyelim pişmanım. Erzurum’a verdiğim bu rahatsızlıktan dolayı herkesten özür diliyorum. Bir daha yapmayacağım. “Drift”i ben yapmadım arkadaşım yaptı bundan sonrada hiçbir arkadaşıma aracımı vermeyeceğim” ifadelerini kullandı.

Rekor ceza

Mahkemeye çıkarılan iki arkadaşın ifadelerinin gerçek olmadığı ise bir vatandaşın çektiği cep telefonu görüntüsüyle ortaya çıktı. Yenişehir Mahallesinde ve Çevre Yolunda “ drift” yapan kişinin Naci A.'nın yurt dışından gelen bir arkadaşının değil kendisinin olduğu kesinleşti. Bunun üzerine araç sahibi Naci Aydoğan’a trafik güvenliğini 2 ayrı noktada tehlikeye sokmaktan 10 bin 20 TL, okul önünde aynı araçla “drift” yapan sürücü Muhammed K.’ye ise tüm suçu üstlenmekten 5 bin 10 TL para cezası ve ehliyetine 60 gün süre ile el konulmasına karar verildi.

Ayrıca mahkeme Naci A.'nın ehliyetine el konulmasına karar verirken, Muhammed K.’ye yurt dışına çıkma yasağı ve her ayın 15’inde en yakın kolluk birimine giderek imza atması üzerine adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

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Haber Tarihi: 05 Ekim 2019 Cumartesi 11:05
  1. Erzurum
  2. Drift
  3. Drift cezası
  4. Drift terörü
  5. MOBESE

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