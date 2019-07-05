0553 313 94 23

DRD Filo Kiralama yapılandırma sürecini tamamladı

DRD Filo Kiralama:- "Ağustos 2018'de finans kuruluşlarıyla başlattığımız görüşmelerimizi sonlandırmış ve finansal yapılandırmamızı tamamlamış bulunuyoruz"- "Çok taraflı olması bakımından örnek gösterilebilecek, önemli bir yapılandırma süreci yaşadık. Bu yapılandırmanın olumlu etkilerinin sadece sektörümüze değil, tüm piyasaya moral verecek nitelikte olduğuna inancımız tamdır"

05 Temmuz 2019 Cuma 13:57
DRD Filo Kiralama yapılandırma sürecini tamamladı

İSTANBUL (AA) - DRD Filo Kiralama tarafından, şirketin Ağustos 2018'de finans kuruluşlarıyla başlattığı görüşmeleri sonlandırdığı ve finansal yapılandırmanın tamamlandığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, DRD Filo Kiralama'nın kuruluşunun 21'inci yılını geride bırakırken beraber yol aldığı tedarikçiler, iş ortakları ve müşterilerle kurumsal etiğe dayalı, şeffaf bir yönetim ve güven merkezli iş birliğini ilkesel olarak benimsediği vurgulandı.

DRD Filo Kiralama'nın, prensipleri doğrultusunda faaliyetleriyle ilgili bilgi ve finansal performansını tüm paydaşlar ve kamuoyuyla düzenli olarak paylaştığına işaret edilen açıklamada, arkasında durduğu ilke ve etik değerlerin her zaman faydasını gördüğü vurgulandı.

Açıklamada, Türkiye ekonomisinin çok özel bir dönemden geçtiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu dönemin dinamikleri ve sonuçları, tüm Türkiye ekonomisinde olduğu gibi bizi de derinden etkilemiştir. Bu gelişmelerin doğal bir sonucu olarak Ağustos 2018'de finans kuruluşlarıyla başlattığımız görüşmelerimizi sonlandırmış ve finansal yapılandırmamızı tamamlamış bulunuyoruz. Geride bıraktığımız dönemde, çok taraflı olması bakımından örnek gösterilebilecek, önemli bir yapılandırma süreci yaşadık. Toplam 41 finans kurumuyla başlattığımız görüşmelerimizi Garanti Bankası, İş Bankası ve Akbank liderliğinde başarılı şekilde tamamladık. Bu yapılandırmanın olumlu etkilerinin sadece sektörümüze değil, tüm piyasaya moral verecek nitelikte olduğuna inancımız tamdır. Bu süreçte, başta lider bankalar başta olmak üzere tüm finans kuruluşlarına, ilgili kamu kurumlarına, tedarikçilerimize DRD ismine gösterdikleri hassasiyet, anlayış ve güven temelli yaklaşımları için teşekkür ederiz."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 13:57
  1. bankacılık
  2. DRD Filo Kiralama
  3. finansal yapılandırma

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hırsızlık çetesi hırsızlık yaparak aldıkları villada yakalandı
    1. Hırsızlık çetesi hırsızlık yaparak..
    2. Bir haftada 50 bin kişi yüzdü
    3. Türkiye’de az sayıda merkezde..
    4. Devrekli Uzman Çavuş Öztaşçı feci..
    5. Sivasspor, yarın topbaşı yapacak
    6. Festival slogan yarışmasıyla başladı
    7. Bodrum Belediyesinden bir ilk
    8. Toyota Hilux için temmuza özel fırsat
    9. Heyelan alanı afet bölgesi kabul edildi
    10. Sivas’ta motor festivali heyecanı..
    11. 600 metrelik yeni yolda çalışmalar..
    12. PTT AŞ’den denizde de ulaşılabilir..
    13. Medipol Başakşehir'de yeni sezon..
    14. Genao, Galatasaraylı seviyor!
    15. Osmaniye'de FETÖ/PDY operasyonu: 6..
    16. PKU hastalığı ile ilgili farkındalık..
    17. Antalya AKEV Üniversitesi öğretim..
    18. TFF’nin Trabzonlu yöneticileri basın..
    19. Akıncı Üssü davası
    20. MKE Ankaragücü’nde Olağanüstü Genel..
    21. Afganistan’da 5 okul daha Türkiye..
    22. Kemal Kılıçdaroğlu çark etti: Biz eski..
    23. Trabzonspor yönetiminden Çaykara..
    24. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    25. Tarıma dayalı ihtisas bölgesinde sona..
    26. Başakşehir Şehir Hastanesi’nin..
    27. Avrupa Şampiyonu judocu altınla..
    28. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    29. Otostopçuları gasp eden zanlılar..
    30. Karaman’da domuz kuyruğu getiren..
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"

    Günün Karikatürü

    5 Temmuz 2019
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik