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Diriliş Ertuğrul 126. bölümde neler olacak? Dragos hain planlarına yenilerini ekliyor

Diriliş Ertuğrul son bölümü olan 125. Bölümle de yine reytingleri alt üst ettti. Dragos’un Türkmen obalarını birbirine kırdırma oyunu devam ederken, Dragos hain planlarına yenilerini ekliyor. Gündüz’ü İlbilge’ye veren Dragos şimdi de kirli planını tekfur üzerinde yapıyor. Peki Ertuğrul oğlu üzerinden kurulan tuzakları bozabilecek mi? Diriliş Ertuğrul 126. Bölümde neler olacak?

29 Kasım 2018 Perşembe 09:57

Diriliş Ertuğrul son bölümü olan 125. Böümle de yine reytingleri alt üst ettti. Dragos’un Türkmen obalarını birbirine kırdırma oyunu devam ederken, Dragos hain planlarına yenilerini ekliyor. Gündüz’ü İlbilge’ye veren Dragos şimdi de kirli planını tekfur üzerinde yapıyor. Peki Ertuğrul oğlu üzerinden kurulan tuzakları bozabilecek mi? Diriliş Ertuğrul 126. Bölümde neler olacak?

İşte Diriliş Ertuğrul 126. Bölüm fragmanından bazı kesitler.  Dragos’un Türk obaları üzerinde uyguladığı hain plan tıkır tıkır işlemekte. Gündüz’ün hançeriyle öldürülen Umur Bey için kızı İlbilge intikam yeminleri içmekte. Umur Bey’in ölümüyle ilgili suçlanan Gündüz, İlbilge tarafından yakalanıp obaya getirilir.

Gündüz’ün suçsuz olduğu halde kaçmasına Ertuğrul Bey, “Ah Gündüzüm ah. Sen kaçtıkça bütün belalar üzerine yapışır.” diyerek sıkıntısını dile getirir.

Emir Bahattin Konya’dan kalkıp Söğüt’e gelerek Gündüz’ün yargılanması konusunda "Oğlunun yargılanması için buraya gelip, yargılanması için Konya’ya götüreceğim.” der. 

Gündüz’ün adil yargılanmayacağını bilen ve Konya’da Gündüz’ün kellesini alacaklarını bilen Ertuğrul Bey ve alpleri Gündüz’ün Konya’ya götürülmesine karşı bir şart sunar.

O şartı da Ertuğrul Bey şöyle açıklar:  Oğlumu teslim edeceğim. Adalet terazisinden şaşmazsa” der. Diğer yandan hain planlarına devam eden Dragos, Tekfurun da Gündüz tarafından öldürüldüğü yalanını İlbilge’ye söyler. 

İlbilge de “Gittiği her yere ölüm ve acı götürür.” diyerek Gündüz’e karşı kinini daha da artırır.

Tekfurun’un Gündüz tarafından öldürüldüğü haberini alan Ertuğrul Bey, Hayme Hatun ve Osman şaşırır.

Osman, “Abi sen ne yaptın.” diyerek bu şaşkınlığını dile getirir 

Tüm okların hedefindeki Gündüz’e ise Ertuğrul sahip çıkarak “Oğluma bir zarar gelirse, o kaleyi başına yıkarım.” der. Diriliş Ertuğrul 5 Aralık Çarşamba günü TRT 1 ekranlarında olacak.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 09:57
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