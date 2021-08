Dr. Vehbi Kara’dan iki kitap birden

Sebahattin Ayan İstanbul

DR. Vehbi Kara’nın Kelam-ı Ezeli ve Hutbenin Arapça Okunması ile Deniz İpek Yolu ve Keşifler Çağının Öncüsü Amiral Zheng He adlı eserleri, Kitapyurdu Doğrudan Yayıncılık’tan çıktı. Yazar Kara, ilk kitabı Kelam-ı Ezeli ve Hutbenin Arapça Okunması adlı eserinde, kelam-ı ezeli, Kur’an-ı Mu’cizü’l-Beyan’dır. Arş-ı azamdan, her ismin mertebe-i azamından geldiği için bütün alemlerin rabbi itibarıyla, Allah kelamıdır. Bütün mevcudatın İlahı unvanıyla, Allah’ın fermanıdır. Bütün semavat ve arzın Hâliki namına bir hitaptır. Rububiyet-i mutlaka cihetinde bir mükâlemedir. Saltanat-ı amme-i sübhaniye hesabına bir hutbe-i ezeliyedir. O halde Cuma hutbesinde Kur’an okunmalı ve onu bize ulaştıran Hazreti Muhammed (sav) sözleri dinlenmelidir demektedir. İkinci eseri, Deniz İpek Yolu ve Keşifler Çağının Öncüsü Amiral Zheng He’de ise keşifler çağının öncüsü olarak bilinen Amiral Zheng He’nin hayat hikayesi emsalsizdir. Batılılar pusulanın ne olduğunu bilmezken Zheng He, astronomik metotları ile okyanus ötesi seferler yapıyordu. Üstelik çok büyük deniz filosuna ustaca kumanda edecek yöntemler geliştirmişti.

