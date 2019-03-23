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Dr. Tarhir Ateş turizm projelerini açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bodrum’da turizm sektörü temsilci, muhtarla ve bazı STK’lar ile bir araya geldi.

23 Mart 2019 Cumartesi 01:08
Dr. Tarhir Ateş turizm projelerini açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bodrum’da turizm sektörü temsilci, muhtarla ve bazı STK’lar ile bir araya geldi. Toplantıda konuşan Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Op. Dr. Tahir Ateş, Aspat Kalesine teleferik yaparak bölgeyi turizme açacaklarını söyledi.


Bodrum Ticaret Odası (BODTO) Konferans salonunda Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Op. Dr. Tahir Ateş’in ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmaya, Bakan Mehmet Nuri Ersoy ’un yanı sıra Ak Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, muhtarlar ve STK temsilcileri katıldı.


Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşının okunmasının ardından konuşmalara geçildi.


Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Op.Dr. Tahir Ateş, ilçedeki turizmi çeşitlendireceklerini ifade ederek “Bodrum destinasyon olarak çok ciddi bir şekilde çeşitlendirerek yapılandırmamız gerekiyor. Bodrum bir termal zengini aslında o yüzden termal turizmi başta olmak üzere, sağlık turizmi, yaşlı turizmi, rehabilitasyon merkezlerinin kurulması, özellikle engelli turizmi son yıllarda dünyada en gelişen turizmden bir tanesi, Bodrum’da turizm çeşitliliğini arttırmak için yapacağımız başlıca projelerimizdendir. Bodrum’da kongre ve kültür merkezleri açarak bu turizmi zenginleştirmeyi, geliştirmeyi hedefliyoruz. Spor turnuvaları, squash ve benzeri ekstrem sporların Bodrum’da yaygınlaşması ve bu turnuvaların Bodrum’da yapılması ile ilgili ciddi çalışmalarımız var. En önemli 2 tane projemiz,Çatalada ve Tavşan Adası’nın turizme kazandırılması, bu yapı olarak değil, sadece sahillerin turizme açılması şeklinde çalışmalarımız var. Yine yapacağımız çalışmalardan bir tanesi Aspat Kalesi’nin restorasyonu ve Aspat Kalesi’ne bir teleferik yapılması, yapacağımız en büyük çalışmalardan birisi olacak.” şeklinde konuştu.



Bodrum’u çok önemsediğini belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yapılacak çok iş olduğunu ifade ederek şunları söyledi:


“Turizm konusundaki işler tek başına Bodrum Belediyesi veya tek başına Muğla Büyükşehir Belediyesi veya tek başına bakanlığın yapabileceği bir konu değil. Bodrum, herkesin ortak hareket etmesi gereken, herkesin koordineli çalışması gerektiği ve doğru bir planlama ile hızlı hareket edilmesi gereken bir yer. Çünkü yapılması gereken çok iş var. Sorunları hepimiz yaşıyoruz. Nelerle karşılaşıldığını görüyoruz. Her şeyden önce 2 aya sıkışmış bir sezonu var, siz de biliyorsunuz. Çok çok 15 Haziran – 15 Eylül ama Temmuz ve Ağustos arasına sıkışmış bir sezonu var. Sezonu 12 aya nasıl yayarız, turizm çeşitliliğini nasıl getiririz, eğer turizm yapmak istiyorsak villa turizminden gerçek turizme nasıl geçiririz?”

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 01:08
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