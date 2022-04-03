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Oruç Dr. Şenocak haramdan korunan orucu anlattı: Mahşer günü seni en zor anından korur!
Oruç

Dr. Şenocak haramdan korunan orucu anlattı: Mahşer günü seni en zor anından korur!

Oruç tutmanın İslam'daki önemini anlatan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, "Yalandan ve her çeşit haramdan koruyacağın bir oruç, mahşer günü seni en zor anında korur!" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-04-03 23:04:00 - 2022-04-03 23:09:21

 Yeniakit.com.tr 

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, oruç tutmanın İslam'daki önemini anlattı.

"Tıpkı bir ağacı, bir fidanı çiftçinin bahçesine dikmesi gibi yüreğinize bir ağaç diktiniz. 'Oruç ağacı' diye diktiniz. Oruçla Allah'a yükseleceksiniz." diyen Dr. Şenocak, "Bütün ibadetlerinizle o ağacı sulayıp, besleyeceksiniz. İnşallah o ağaç büyüyücek, büyüyecek, sizi gölgesine alacak." ifadelerini kullandı.

'Orucunuzu haramdan koruyun'

Dr. İhsan Şenocak, şöyle devam etti:

Orucunuzu 30 gün koruyun. Ameliyatlı bir yer hasta tarafından nasıl korunuyorsa, siz de orucunuzu haramdan koruyarak koruyun. Koruyun ki o oruç da mahşer günü sizi korumuş olsun.

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