0553 313 94 23

Dr. Sema Karaoğlu, "Anıtkabir’de 3. İmza Platformu-Kayseri Tuzla’da ilgiyle karşılandı"

31 Mart seçimlerinde Millet İttifakı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Melikgazi Belediye Başkan Adayı olan Dr.

25 Haziran 2019 Salı 14:39
Dr. Sema Karaoğlu, "Anıtkabir’de 3. İmza Platformu-Kayseri Tuzla’da ilgiyle karşılandı"

31 Mart seçimlerinde Millet İttifakı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Melikgazi Belediye Başkan Adayı olan Dr. Sema Karaoğlu, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri öncesi kurmuş olduğu “Anıtkabir’de 3. İmza Platformu-KAYSERİ”olarak görevli olarak gittikleri İstanbul Tuzla’da, ilgi ile karşılandıklarını söyledi.


CHP’den Melikgazi Belediye Başkan adaylığı yapan Dr. Sema Karaoğlu, 23 Haziran seçimleri öncesi, Anıtkabir’de 3. İmza Platformu-KAYSERİadlı bir ağ kurdu. Bu ağ etrafından toplanan kişilerden 27 kişi ile birlikte22 Haziran Günü İstanbul’a gittiklerini söyledi.


Dr. Sema Karaoğlu, “Sayın İmamoğlu’nun tekrar seçileceğini biliyorduk çünkü kimse bir şey çalmamıştı. Bu demek oluyordu ki İmamoğlu 3.kez Anıtkabir’de imza atacaktı. Buradan yola çıkarak bu isimde bir platform kurduk. Kurmuş olduğumuz bu platformda birleşen yüzlercedostumuzdan 27 si ile beraber birlikte 22 Haziran günü İstanbul’a Tuzla’da müşahitlik yapmak üzere yola çıktık" dedi.


Dr. Karaoğlu, " Orada CHP Tuzla İlçe Örgütünün belirlemiş olduğu iki okulda müşahitlik görevini yerine getirdik. Oy verme işleminin başlamasıyla birlikte İstanbul seçmeni ‘Kayseri’liler bile buradaysa Ekrem bey kesin kazanmıştır’ diyerek oyların açıklanma saatini büyük bir moralle takip edeceklerini belirttiler. Bizler orada coşku ve sevinçle karşılandık. Oy verme işleminin sona ermesiyle birlikte sayımları pür dikkat takip ettik. İktidarın kalesi olan bizim müşahitlik yaptığımız okullarda bile sonuçlar Ekrem bey adına çok umut verici idi. Sonra kutlamanın yapılacağını alana geldik. Artık Ekrem Bey 800 bini aşkın farkla İstanbul’un yeni Büyükşehir Belediye Başkanı olmuştu. Hepimizin gözlerinde sevinç gözyaşları vardı. Kazanan Ekrem bey, kazanan CHP değildir. Kazanan milletin iradesidir. , kazanan demokrasidir" diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 14:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Halk toplantısında Datça’nın tüm sorunları masaya yatırıldı
    1. Halk toplantısında Datça’nın tüm..
    2. Zonguldak’ta bıçaklı kavga: 1 yaralı
    3. Teknopark’ta siber güvenlik yazılım..
    4. “Cinsel isteksizlik sorunu tedavi..
    5. Üniversiteli gençler Bilim Merkezi..
    6. Zamansız temizlik vatandaşa eziyet oldu
    7. Viranşehir’de korkunç kaza
    8. Tuşba Kaymakamlığından yılsonu sergisi
    9. Medipol Başakşehir, Gulbrandsen'i..
    10. Aliağa’da kaldırım işgaline geçit yok
    11. Kargo aracı ile cip çarpıştı: 2 yaralı
    12. Başkan Turanlı Başkan Yıldırım ile bir..
    13. Başkent için üç projede Büyükşehir-AB..
    14. Beşiktaş, doktoruyla yollarını ayırdı
    15. JAK Timleri, otobüsün çarparak..
    16. Filistinli mülteciden ABD’nin..
    17. El Kaide şüphelisi Ankara’da yakalandı
    18. Konya’da, Endüstri 4.0 ve üretimde..
    19. Haşim Kılıç’ın acı günü
    20. Çakmakla oynayan çocuk yangın çıkardı
    21. Sivas’ta 2 kişinin yaralandığı bıçaklı..
    22. Kadınlara saygısızlık yapan esnafa 15..
    23. Yumurta üreticilerine vadeli mısır..
    24. Ekrem İmamoğlu mal varlığını açıkladı
    25. ABD ile savaşın eşiğine gelen İran'dan..
    26. Ağaçta mahsur kalan kedinin yardımına..
    27. Mevlüt Demiryay hayatını kaybetti
    28. Hırsızlar lokantacının veresiye..
    29. Siirt’te minibüs ile otomobil..
    30. İstanbul Büyükşehir Belediye..
    Akit’in bu haberi Abdullah Gül’ü rahatsız etti!
    Akit’in bu haberi Abdullah Gül’ü rahatsız etti!
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

    Günün Karikatürü

    25 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı