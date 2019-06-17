0553 313 94 23

Dr. Sadri Şensoy’dan Rektör Aldemir’e ziyaret

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Dr.

17 Haziran 2019 Pazartesi 16:06
Dr. Sadri Şensoy’dan Rektör Aldemir’e ziyaret

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Sadri Şensoy, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’i makamında ziyaret etti.


Ziyarette İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Müdür Yardımcıları Sabri Acar ve Erol Barut da yer alırken, Dr. Sadri Şensoy milli eğitim ve üniversitenin iş birliği içinde yürüttükleri çalışmaları memnuniyetle takip ettiklerini ifade etti.


Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda, sınavın güvenli ve sorunsuz bir şekilde yürütülmesi için gerekli koşulları sağladıklarını belirten Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli çalıştıklarını söyleyerek hayata geçirmeyi planladıkları projelerini paylaştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 16:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Doğan, Gökçeçakmak Mahallesi’nde
    1. Başkan Doğan, Gökçeçakmak Mahallesi’nde
    2. Başakşehir’de 190 öğrenci hünerlerini..
    3. Şanlıurfa’da 8 yeni ambulans hizmete..
    4. Vatandaşlara kaliteli içme suyu
    5. Yayalar için artık tehlike..
    6. Ahlat’ta bahar şenliği
    7. CHP’den imamlara mektup
    8. Sporcu gençler için Spor Lisesi..
    9. Sağlıklı ayakların bakımı için ne..
    10. Denizli’de ‘Beyaz Bayrak ve Beslenme..
    11. Suriyeliler 4 değerli evcil kuşla..
    12. "Ülkücü ve milliyetçi kardeşlerimiz..
    13. Freni boşalan kamyon yan yattı
    14. Cepte gelen mesajlar cebinizi yakmasın
    15. Ankara’dan Van’a ‘Biz Anadoluyuz’..
    16. Sinop’ta trafik kazası: 1 yaralı
    17. Samsun’da Yaz Kur’an Kursları eğitime..
    18. Sinop’ta otele girmek isteyen inek..
    19. Gaziosmanpaşa’da 2 katlı binanın çatı..
    20. İspanya Türkiye'deki Patriotların..
    Hani 'her şey çok güzel' olacaktı? Uğur Dündar, Tunç Soyer'e isyan etti
    Hani 'her şey çok güzel' olacaktı? Uğur Dündar, Tunç Soyer'e isyan etti
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!