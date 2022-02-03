Dr. Oytun Erbaş’tan olay itiraf: Bu hükümet olmasaydı...

Deneysel Tıp Uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş, "Bana ‘pazarcıdan bilim adamı mı olur’ dediler. Halka anlaşılır şekilde açıklama yapıyorum, bu nedenle kıskanıyorlar. Biz Anadolu çocuğuyuz" dedi.

Tv Net'te ekranlara gelen Sert Sorular'a konuk olan Doç. Dr. Oytun Erbaş, öğretim üyesi olmasıyla ilgilşi karşılaştığı zorlukları anlattı.

Dr. Oytun Erbaş, "İnsan neyi eleştiriyor biliyor musun? Bunları anlatmam röpteşambırlı doktorların işine gelmez. Bir laf söyler, ne dediği anlaşılmaz. Bir insan var halkın içinden konuşuyor. Babam ne iş yapar diye sormuşlardı? Pazarcı demiştim. Pazarcıdan bilim adamımı olur dedi birisi. Bunların ailesi varlıklı hep böyle marketing olan, giyimi, kuşamı farklı... Ama biz öyle değiliz. Biz Anadolu'dan gelmiş çocuklarız. O çocuklara hep dur dediler. Bu hükümet olmasaydı bizim öğretim üyesi olma şansımız yoktu" dedi.