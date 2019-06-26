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Dr. Osman Demir: "Uyuşturucu kaçakçılığı ve uyuşturucu ile topyekün bir mücadele içerisindeyiz"

İl Sağlık Müdürlüğü Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddeler ile Mücadele Birim Sorumlusu Dr.

26 Haziran 2019 Çarşamba 15:59
Dr. Osman Demir: "Uyuşturucu kaçakçılığı ve uyuşturucu ile topyekün bir mücadele içerisindeyiz"

İl Sağlık Müdürlüğü Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddeler ile Mücadele Birim Sorumlusu Dr. Osman Demir, "Uyuşturucu kaçakçılığı ve uyuşturucu ile topyekün bir mücadele içerisindeyiz" dedi.


İl Sağlık Müdürlüğü Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddeler ile Mücadele Birim Sorumlusu Dr. Osman Demir, Dünya Uyuşturucu Kaçakçılığı ve Uyuşturucu ile Mücadele Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Amacımız Alo 191 uyuşturucu ile mücadele ve destek hattının farkındalığını ilimizde arttırmaktır" dedi.


Demir, "Bu kapsamda Türkiye’de ulusal boyutta ciddi çalışmalar yapılıyor. Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde yürüttüğü uyuşturucu ile mücadele yüksek kurulları oluşturuldu. Aynı şekilde biz de illerde bağımlılıkla mücadele koordinasyon kurulları ile beraber hem uyuşturucu hem sigara ve bağımlılık yapan bütün maddeler ile mücadele konusunda bütün kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile beraber topyekün bir mücadele içerisindeyiz. Alo 191 uyuşturucu ile mücadele danışma ve destek hattı yaklaşık 2 yıldır Türkiye’de hizmet veriyor.Alo 191 uyuşturucu ile mücadele destek hattı ne yapacağı konusunda tereddüt eden ailelere bilgi ve destek sağlıyor. Bu hattı aradıklarında tedavi konusunda hastanelere gerekli yönlendirmeler yapılıyor. Aynı zamanda aileler yakınlarının uyuşturucu kullandıklarından şüpheleniyorlarsa bunları nasıl anlayabilecekleri ile ilgili de destek hattı tarafından bilgi veriliyor" dedi.


Dr. Demir, "Bizim için en önemlisi bu destek hattının yaygınlaşması ve insanların her zaman ücretsiz bir şekilde hizmet alabilecekleri bir merkezin olduğunu bilmesidir. Burada ki personeller özel eğitim ile donatılmış daha çok psikolog ve sosyal hizmet uzmanı dediğimiz gruptan oluşan bir danışma ve destek veren kişiler. Elimizden geldiği kadar ilimizde bu hattın tanınması konusunda ve hizmetin yaygınlaşması konusunda elimizden geleni yapıyoruz. İlimizde yürüteceğimiz toplantılarla yapacağımız yeni mücadele hizmetleri ile de amacımız bağımlı kişilerin kalmaması. Bizim için en önemlisi destek hattının farkındalığının yaygınlaşması ve insanların hizmet alması konusunda her zaman ücretsiz bir şekilde arayabilecekleri bir merkezin bulunduğunun bilgilendirilmesini yapabilmektir” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 15:59
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