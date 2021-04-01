Dr. Osman Coşkun kimdir? Yerli korona burun spreyi geliştiren Dr. Osman Coşkun nerelidir?

Dünya korona salgını ile mücadeleye devam ederken, salgının önüne geçmek için aşı çalışmaları da devam ediyor. Alman aşısının geliştiricisi bir Türk bilim insanı olan Uğur Şahin olurken, DSÖ istesine aldığı ve büyük bir umut vaad eden korona burun spreyi aşısının da mucidi yine bir Türk bilim insanı olan Dr. Osman Coşkun. Dr. Osman Coşkun, "Bir yıldır üzerinde çalışıyoruz. Martta üretime başladık, bu ay insanlarda uygulanmaya başlanacak" dedi. Burundan ya da ağızdan uygulanacak sprey aşının bulaşı engellemesi bekleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sprey aşının çok yakında Faz 1 çalışmalarına başlanacağını belirtmişti.

Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurul Üyesi olan, eski milletvekili Dr. Osman Coşkun, intranazal aşı çalışmasını gerçekleştiren Ankara'daki ODTÜ Teknokent'te bulunan Nanografi Nano Teknoloji A.Ş.'nin Genel Müdürü..

Osman Coşkun kendi hayat hikayesini şöyle anlattı: "Babamın kapıcılık yaptığı apartmanda Zonguldak milletvekili oturuyordu. 5-6 yaşlarındayken babam sürekli olarak 'Oğlum milletvekili olmalısın' derdi. Herkes oyun oynarken ben ders çalışıyordum. Defteri kitabı adeta ezberliyordum. Milletvekili olmam lazımdı. 1983'te Erciyes Üniversitesi'nde Elektrik Elektronik Mühendisliği'nde öğretim üyesi oldum. Yardımcı doçent olarak 2007'ye kadar çalıştım. 2007'de Yozgat milletvekili olarak Ankara'ya gittim."

Dr. Osman Coşkun kimdir?

Osman Coşkun, 14 Ekim 1962'de Yozgat Aşağıtekke Köyü'nde doğdu. Babasının adı Nazım, annesinin adı Sakine'dir. Kişisel Gelişim Uzmanı ve Öğretim Üyesi; Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Yüksek lisansını İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik Haberleşme Mühendisliği'nde, doktorasını Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde tamamladı.

Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM) ve KOSGEB'te eğitimci olarak kurs ve seminerler verdi, danışmanlık görevinde bulundu. TSE Baş Tetkikçisi oldu. Kayseri ve Civarı Elektrik Dağıtım TAŞ Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeliği yaptı. İngilizce bilen Coşkun, 6 çocuk babasıdır. Osman Coşkun 23. Dönem AK Parti Yozgat Milletvekili olarak görev yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank burundan sprey aşı mutant virüslere karşı hızlı koruma sağlayacağının müjdesini vermişti.