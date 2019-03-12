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Dr. Ömer Selim Alan’dan İstiklal Marşı’nın kabulü mesajı

AK Parti Zonguldak Belediye Başkan adayı Dr.

12 Mart 2019 Salı 12:21
Dr. Ömer Selim Alan’dan İstiklal Marşı’nın kabulü mesajı

AK Parti Zonguldak Belediye Başkan adayı Dr. Ömer Selim Alan, İstiklal Marşı’nın kabulünün yıldönümünde mesaj yayımladı.


Selim Alan, mesajında şöyle dedi:


"Hiç kuşkusuz ki Türk Milletimiz, vatanı uğruna canını feda etmiştir. Nice savaşlarda Allah inancı, vatan sevgisi, bayrak tutkusu bizim zaferimiz olmuştur. Sene 12 Mart 1921’ de yurdun dört bir yanı işgal altındayken, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un yazmış olduğu İstiklal Marşı halka cesaret vermiş, moral olmuştur. Gözyaşları içinde dinlenen İstiklal Marşımızı hala aynı duygu ve gurur ile söylüyoruz. Vatan, millet, istiklal ve din sevgisiyle yoğrulan İstiklal Marşı; o günden bu güne bizi birbirimize kenetlemeye devam etmektedir. İstiklal Marşımız bağımsızlığımızın dimdik ayakta durduğunun sembolüdür. Aynı zamanda o günlerden bizlere yansıyan yokluk içinde küllerin içerisinden yeniden var olmuş bir milletin mücadelesidir. Bu eşsiz eseri kaleme alarak, Türk Milleti’nin bağımsızlık mücadelesini ölümsüzleştiren Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy, ‘Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın’ diyerek verilen mücadelenin önemini vurgulamıştır. Bu duygu ve düşüncelerle İstiklal Marşımızın kabulünün 98. yıldönümünde başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u, 15 Temmuz Şehitlerimizi ve bu vatan uğruna canını hiçe sayan aziz şehitlerimizi minnet, rahmet, sevgi ve şükranla anıyorum."

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 12:21
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