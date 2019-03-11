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Dr. Ömer Selim Alan, Nergis Park projesini yerinde tanıttı

AK Parti Zonguldak Belediye Başkan adayı Dr.

11 Mart 2019 Pazartesi 14:06
Dr. Ömer Selim Alan, Nergis Park projesini yerinde tanıttı

AK Parti Zonguldak Belediye Başkan adayı Dr. Ömer Selim Alan, Nergis Park Projesi’ni, uygulanacağı alanda tanıttı. Alan, “Altında 120 araçlık bir otoparkımız olacak. Üzerinde de vatandaşlarımızın bizden ettikleri talepler doğrultusunda projelendirdiğimiz engelli gençlerimiz için merkezimiz, yaşlılarımız için merkezimiz olacak” ifadelerine yer verdi.


AK Parti Zonguldak Belediye Başkan adayı Dr. Ömer Selim Alan, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Çağlayan ve partililer ile birlikte Nergis Park projesinin uygulanacağı alanda proje tanıtımı gerçekleştirdi.


Ömer Selim Alan’ın 5 yıl içerisinde yaptıklarıyla konuşulacağını aktaran Merkez İlçe Başkanı Mustafa Çağlayan, “Şehrimizi için bereketli bir hafta olması dileğiyle yeni haftaya başlıyoruz. Bugün Nergis Park’ta tam da projenin yapılacağı yerde sizlere projenin tanıtımını yapmak için bir araya geliyoruz. Biz yola çıktığımızdan beri sadece ve sadece projelerimizden belediye başkan adayımızın projelerinden bahsediyoruz. Yapacaklarımızdan bahsediyoruz. Başka hiç kimsenin yaptığıyla ettiğiyle ilgilenmiyoruz. Eğer belediye başkanı Ömer Selim Alan olursa beş yıl içerisinde de sadece yaptıklarıyla konuşulacak. Dedikodularla fitne fesatla değil sadece projeler ve projelerin uygulamalarıyla konuşulacak. Projeyi çizmek basit, yapmak önemli olan. Biz en başından beri yıkmak için değil yapmak için geldiğimizi en önemli projemizin yapmak olduğunu defalarca söyledik. Bu yüzden de buradayız. Sizler de hoş geldiniz. Yeni sürecin belediye başkan adaylığının şehrimize hayırlı olmasını, Ömer Selim Alan’ın adaylığının ve projelerinin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.


“Vatandaşlarımız rahat nefes alacak”


Beş ana projeden birisinin Nergis Park olduğunu aktaran Belediye Başkan adayı Dr. Ömer Selim Alan, vatandaşların yüzünü güldürmeye talip olduklarını belirterek şöyle dedi:


“Pazartesi’nin ilk programını Nergis Park’tan başlattık. Biliyorsunuz 5 ana projemizi açıkladık. Bunlardan birisi Nergis Park. Benim için ayrı bir önlem ayrı bir anlam taşıdığı için projelerimizin tanıtımına olay yerinde tanıtımına buradan başladık. Burada Kan Merkezi binamızda 12 yıl dolu dolu görev yaptık. Ali Kaban valimiz şehrin bir meydana ihtiyacı olduğunu söyleyince önce biraz şaşırdık. Sonra hakikaten şehrimizin bir meydana sosyal alana ihtiyacı var. Ankara’daki büyüklerimizi ikna ettik. Kızılay Kan Merkezimizi buradan başka yere taşıdık. O zaman söylenen gibi olmadı ne yazık ki meydan yapılacaktı. Şu an görüyorsunuz halini yeşillendirme yapıldı ve kaldı. Biz de projelerimizin içine bu meydanı kattık. Ankara’dan giriş tarafında şehrimizin nefes alacağı, vatandaşımızın nefes alacağı, Ankara’dan geldiği zaman Zonguldak şehir merkezinde nefes alacağı şehrimizin sembolü madenci anıtımızla beraber misafirlerimizi karşılayacağız. Altında 120 araçlık bir otoparkımız olacak. Üzerinde de vatandaşlarımızın bizden ettikleri talepler doğrultusunda projelendirdiğimiz engelli gençlerimiz için merkezimiz, yaşlılarımız için merkezimiz olacak. Vatandaşlarımızın taleplerini göz önünde bulundurduk. İhtiyaçlarını giderebileceği vakit geçirebileceği yaşlı merkezimizi hayata geçireceğiz. Yavrularımızın rahat rahat oyun oynayabileceği açık oyun parkımız olacak. Bu alan cıvıl cıvıl bir alan olacak. Yaşlısıyla genciyle hemşerilerimizin vakit geçirebileceği bir alan olacak. Biz bu şekilde Nergis Parkı hayata geçireceğiz. Proje yapmak kolay önemli olan hayata geçirmek. Bu beş projeyi hayata geçirerek insanımızın yüzünü güldürmeye talibiz. Geçen hafta Cumhurbaşkanımız buradaydı. Beş projenin de teminatı olduğunu kendisi söyledi. 31 Mart’tan zaferle ayrılacağız. Zonguldak’ı hak ettiği hizmetlere kavuşturacağız. Vatandaşımızın hizmete açlığını gidereceğiz. 10 yıldır belediyecilik anlamında almadığımız hizmetleri inşallah hep beraber siyasi görüşü ne olursa olsun bütün vatandaşlarımızın yüzünü güldüreceğiz. Buna da Nergis Park’tan başlayacağız. Biz bir meydanımız olsun hepimizin nefes alacağı bir alan olsun diye burayı boşalttık. Ancak 2 seneyi aşkın süredir boş olarak duruyor. Biz de bize ve Zonguldak’a yakışanı için projeyi hayata geçireceğiz. Emeğin başkenti, alın terinin şehrini el ele gönül gönüle projelerle buluşturacağız.”

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 14:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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