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Dr. Ömer Selim Alan, Karalemas Kent Park projesini yerinde tanıttı

AK Parti Zonguldak Belediye Başkan adayı Dr.

18 Mart 2019 Pazartesi 12:42
Dr. Ömer Selim Alan, Karalemas Kent Park projesini yerinde tanıttı

AK Parti Zonguldak Belediye Başkan adayı Dr. Ömer Selim Alan, Karaelmas Kent Park projesini, uygulanacağı alanda tanıttı. Alan, 1 Nisan itibariyle durmadan yorulmadan çalışmalarımıza başlayacağız. Biz bu projeleri hayata geçireceğiz” dedi.


AK Parti Zonguldak Belediye Başkan adayı Dr. Ömer Selim Alan, Zonguldak AK Parti Milletvekili Hamdi Uçar, AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Çağlayan ve partililer ile birlikte Karaelmas Kent Park projesini, uygulanacağı Lauvar alanında proje tanıtımı gerçekleştirdi.



“Önemli olan iş yapmak, işi yapacak olan ekip buradadır”


Önemli olan icraat olduğunu ve iş yapacak ekibin burada olduğunu ifaden eden AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Çağlayan, “Bugün Lauvar alanındayız. Lauvar alanının proje tanıtımını yapacağız. Her zaman dediğim gibi önemli olan proje yapmak değil hayata geçirmek. Bir zaman söyleriz lafa değil icraata bakılır. Lauvar alanı yeni adıyla Karaelmas Kent Park onlar zamanında lauvar alanın hali lauvar yalanı şeklindeydi. Sürekli bizleri yalanlarla kandırdılar. Yapamayacakları işlere resim çektirip piyasaya sürdüler. Proje yapamayanlar proje yaptık, o yaptı diye söyleyip Selim Alan’ın projelerini kötüleyenler Lauvar alanı projesini daha önceden parasını daha kim vermiş bir incelesinler. Hiç bir şey bilmeden milletin karşısına çıkıp milleti kandırıp kafasını bulandırmasınlar. Önemli olan işi yapmaktır, işi yapacak olan ekip işte buradadır. Lauvar alanı artık Karalemas Kent Park olarak anılacaktır" ifadelerine yer verdi.



“Projede kalamayacak eserler yapacağız”


Tozlu raflarda kalmayan projeleri hayata geçirmek için destek istediklerini ifade eden AK Parti Zonguldak Belediye Başkan adayı Dr. Ömer Selim Alan, “Hayata geçireceğimiz projeleri tek tek açıklıyoruz. Zonguldak yaşanabilir bir kent olması için 1 Nisan itibariyle durmadan yorulmadan çalışmalarımıza başlayacağız. Biz bu projeleri hayata geçireceğiz. Bu projeleri genç arkadaşlarımıza çizdirdik. Seçimi aldığımızda onlarda buraya gelecekler ve projeleri anlatacaklar. Bunlar projede kalmayacak. Biz 10 sene sonra bizim projemizdi demeyeceğiz.İnsanlarımızın yüzünü güldürmek istiyoruz. Burada gördüğünüz gibi kulelerimizin tarihi mirasımızı bozmadan seyir terası yapacağız. Şuan nikahlarımızı belediye binasında kıyıyoruz projemizde aynı anda 400 kişilik 2 tane 200’er kişilik nikah salonunuzu hayata geçireceğiz. Bu alanın altına 500 araçlık otoparkımız olacak. Üstünde kongre merkezlerimiz, gençlik merkezlerimiz,çocuk parklarımız, anfi tiyatrolarımız ve konser alanlarımız olacak. Yaşlılarımız için emeklilerimiz için alanlarımız olacak. İnşallah biz bunları yapacağız bunlar projede kalmayacak. Biz bunun sözünü veriyoruz vatandaşımızdan destek istiyoruz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 12:42
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