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Dr. Ömer Selim Alan, gece gündüz çalışıyor

AK Parti Zonguldak Belediye Başkan adayı Dr.

17 Mart 2019 Pazar 12:33
Dr. Ömer Selim Alan, gece gündüz çalışıyor

AK Parti Zonguldak Belediye Başkan adayı Dr. Ömer Selim Alan, seçim çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Alan, gece saatlerinde de esnafı ziyaret edip vatandaşlarla bir araya geldi.


31 Mart 2019 günü yapılacak olan yerel seçimler öncesinde AK Parti Zonguldak Belediye Başkan adayı Dr. Ömer Selim Alan, seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gündüz programlarında halkla buluşan Alan, gece ziyaretlerinde de esnafla bir araya geldi.


Acil servis, restoranlar, tamirhane, ekmek fırını, pastaneler, benzin istasyonlarını gece saatlerinde de ziyaret ederek destek isteyen Alan, “Artık bu şehirde emeklemeyi bırakıp koşmamız gerekiyor. Genç bir ekibimiz var. Gece gündüz demeden bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız hep birlikte Zonguldak olacağız. Gece geç saatlerinde bile çalışan kardeşlerimizi, büyüklerimizi ziyaret ederek onların desteğini istedik. Beş yılda bu şehrin psikolojisini değiştireceğiz. Zonguldak bizim memleketimiz, bu kenti güzelleştirmek bizim boynumuzun borcu. Artık Zonguldak’a hizmet gelsin” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 12:33
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