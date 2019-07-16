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Dr. Öğretim üyesi Tansü’den 15 Temmuz Şehitleri anma konferansı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Fen Edebiyat Fakültesi Dr.

16 Temmuz 2019 Salı 17:16
Dr. Öğretim üyesi Tansü’den 15 Temmuz Şehitleri anma konferansı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Fen Edebiyat Fakültesi Dr. Öğretim. Üyesi Yunus Emre Tansü tarafından GAÜN Fen Edebiyat Fakültesi Ömer Asım Aksoy Konferans Salonu’nda 15 Temmuz Şehitleri Anma Konferansı verildi.


Konuşmasında, 15 Temmuzdaki başarısız darbe girişiminin tarihimizdeki ilk girişim olmadığını kaydeden Dr. Öğretim. Üyesi Tansü, daha önce Sultan 2. Abdülhamid’e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, Adnan Menderes’e ve 15 Temmuz’da da mevcut hükümetimize karşı bu girişimlerin yapıldığını belirterek, “Maalesef Sultan 2. Abdülhamid ile Adnan Menderes’e yapılan girişimler başarılı oldu. Atatürk ile 15 Temmuz halkımızın, ordumuzun ve silahlı kuvvetlerimizin, polisimizin üstün çabasıyla atlatıldı” dedi.


"Birinci şartımız yerli ve millilik olmalı"


“Kültürümüzde, anlayışımızda devlet ebed müddettir” diyen Dr. Öğretim Üyesi Tansü konuşmasını şöyle sürdürdü:


“Bizim tek bir devletimiz var. Devletin içinde ayrı kliklere, ya da paralel devlet yapılanmalarına izin vermemeli, bunlara göz yummamalı, yılanın başı küçükken ezilmelidir. Her an bekleyeceğiz. Bulunduğumuz coğrafya tehlikeli bir coğrafya. Her an iç klikler, terör örgütleri, gruplar ya da bunların dışarıdaki uzantılarının finanse ettiği yerli iş birlikçiler Türkiye’nin geleceğiyle ilgili bir harekette bulunabilir. Bunlar iktidarda olmadıkları, iktidarı ellerinde tutmadıkları müddetçe milli ve yerli olan iktidarlarımıza da daima saldırıda bulunacaklardır. O zaman birinci şartımız yerlilik ve millilik olmalı. Hiçbir iktidar, hiçbir gücün, kliğin bir ucunu yurt dışından alarak palazlanmasına izin vermememiz gerekiyor. Eğer gençlerimiz Sultan Abdülhamid’in oynanan büyük oyunu okusalardı, Atatürk’ün büyük Nutkunu okusalardı, 60’ların başında Türkiye’ye oynanan oyunu okusalardı ve onlara öğretebilseydik bugün 15 Temmuz ve benzeri tehlikelerle karşı karşıya kalmazdık. Gençlerimize özellikle bu tehlikeleri öğretmemiz, bilgilendirmemiz lazım ki tekrar bu durumlarla karşılaşmayalım.”


"Gençler tankların önüne atladı"


Dr. Öğretim. Üyesi Tansü konuşmasının devamında, 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi saygıyla anarak, sözlerini şöyle tamamladı:


"15 Temmuz bize şunu gösterdi; sosyal medyayla hareket eden çok da derinlemesine düşünmediğini söylediğimiz gençlik, memleket tehlikeye düştüğünde bir an bile tereddüt etmeden vazifesinin başına koştu. Küçücük çocuğundan, 70 yaşındaki ihtiyarına kadar herkes ülkeyi korumak için tankların önüne atladı. Bu bizim Asım’ın neslini yetiştirmede belirli ölçülerde başarılı olduğumuz anlamına geliyor ama biz istiyoruz ki Asım’ın Neslini tam manasıyla yetiştirelim. Tek devlet, tek ülke, tek vatan, tek bayrak, tek ezan tek istiklal Marşı’na bağlı bir toplum ortaya koymak bunun başka oluru yok."

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 17:16
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