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Dr. Öğretim Üyesi Armağan Teke Lloyd’tan Uluslararası Yayın

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dr.

20 Haziran 2019 Perşembe 10:43
Dr. Öğretim Üyesi Armağan Teke Lloyd’tan Uluslararası Yayın

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Armağan Teke Lloyd’un derlediği ’Exclusion and Inclusion in International Migration: Power, Resistance and Identity’ (https://www.tplondon.com/product/armagantekelloyd/) adlı kitap, Transnational Press London tarafından basıldı.


Kitap uluslararası göçün son yıllarda küresel bir meseleye dönmesini değişik açılardan ele alıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği, göç ile mücadeleyi temel güvenlik meselesi olarak belirlemiş durumda ve bütçelerinden ciddi boyutta yatırımları sınır güvenliği ve göç yönetimi için harcıyor. ‘Güvenlikçi’ yaklaşım olarak nitelendirilen ve göçmenleri sınırların dışında tutmayı hedefleyen yaklaşımın analizi ve eleştirisi niteliğinde olan kitap göç, kimlik ve uluslararası siyasetle ilgilenen akademisyenlerin ve öğrencilerin dikkatine sunuluyor.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 10:43
  1. kitap
  2. bilim

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