Dr. Öğr. Üyesi Engin Aslan’nın resimleri GAÜN’de sergilendi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Engin Aslan’ın kişisel resim sergisinin açılışı Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Cenani Konağı Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirildi.

Serginin açılışında konuşan GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Avni Gökalp, Cenani Konağı Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen sanatsal etkinliklerin kendilerini gururlandırdığını söyledi. Prof. Dr. Gökalp, “Engin Aslan’ın aramızda bulunması bizi çok onurlandırdı. Bu tür sanatsal etkinliklerin hazırlanmasında çaba gösteren Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanlarına gençlerimizi sanata yönlendirdikleri ve sanatı sevdirdikleri için teşekkür ederim” dedi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Engin Aslan ise, tarihin geride bıraktığı imgelerle, hayatı biçimlendiren sosyo-ekonomik dinamiklerin oluşturduğu yaşam pratiği içerisinde, görünenin ardındaki gerçekliği kendi üretici etkinlik alanı içerisinde biçimleyen bir sanat algısının hem sanatçının etkin yaratma gücünü hem de bireyden topluma değin bilişsel kavrayışın somut karşılığı olarak belirmesi olanaklı olduğunu belirtti.

30 Eserden oluşan kişisel resim sergisi, 18 Mart 2019 tarihine kadar GAÜN Cenani Konağı Kültür ve Sanat Merkezinde sergilenecek.