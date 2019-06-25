Dr. Mustafa Palancıoğlu: "Sosyal Belediyecilik Çalışmalarımız İle Toplumsal Dayanışmaya Ve Barışa Katkı Sağlıyoruz”

Lösemililer Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı Kayseri İl Koordinatörü Ayşegül Çiftçi ve Kayseri Temsilcileri; Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu makamınca nezaket ziyaretinde bulunarak, çalışmaları hakkında bilgiler verdiler.

Lösemililer Vakfı’nın tamamen bağış ve yardımlarla hizmet verdiğini belirten Lösemililer Vakıf Kayseri Koordinatörü Ayşegül Çiftçi; “Vakfımıza kalıcı gelir sağlamak adına projeler geliştiriyoruz. Bu projeleri hayata geçirme noktasında sizlerin desteğe ihtiyacımız var. Lösemililer Şiir, Kompozisyon, Resim Yarışmaları düzenlemek istiyoruz. Buradaki eserleri yarışma sonunda bir kitap haline getirip satacaklarını, elde edilecek gelirin de üyelerin sağlık ve tedavi giderlerini karşılamak için kullanılacak” dedi.

Kamuya yararlı olan özellikle eğitim ve sağlık alanlarında çalışma sergileyen, sergilemiş olduğunu başarı çalışmaları ile övünç kaynağı olan her türlü sivil toplum kuruluşlarını desteklerini ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu ise; “Bu çocuklar bizim çocuklarımız, toplumun birer parçasıdır. Bu amaç ile sosyal belediyecilik anlayışımız doğrultusunda her türlü mali ve manevi desteğimiz devam edecektir” dedi.