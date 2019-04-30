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Dr. Mustafa Palancıoğlu: “Melikgazi’de 60 daire, 5 işyeri şeffaf bir ihale ile satışa sunuldu”

Melikgazi Belediyesince internet ve sosyal medya vasıtası ile ihale yapıldığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

30 Nisan 2019 Salı 17:52
Dr. Mustafa Palancıoğlu: “Melikgazi’de 60 daire, 5 işyeri şeffaf bir ihale ile satışa sunuldu”

Melikgazi Belediyesince internet ve sosyal medya vasıtası ile ihale yapıldığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, naklen yapılan şeffaf bir ihalenin gerçekleştirildiğini söyledi.


2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulüyle ihale yapıldığını hatırlatan Dr.Mustafa Palancıoğlu; "İhalemiz herkese açık bir şekilde ve şeffaf, suiistimallere kapalı bir şekilde yapıldı. Bu çok önemlidir. Şehrimiz ekonomisinin canlanmasına vesile olacak ve katkı sağlayacak ihaledeki amacımız, Melikgazimizin hizmetlerine mali imkân ve destek sağlamaktır” dedi.


Mülkiyeti belediyeye ait mülklerin satışı ile aynı zamanda ekonomiye katı ve istihdama destek sağlandığını, birçok vatandaşın ev sahibi olduğunu ifade eden Dr. Mustafa Palancıoğlu, satış ile ilgili ihalenin Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirildiği sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 17:52
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