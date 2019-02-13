Dr. Mustafa Çalık, Bayburt Üniversitesi’nde

Türkiye’nin önemli siyaset bilimcilerinden Dr. Mustafa Çalık, Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nde Sosyoloji Bölümü’nde derslere girecek.

Hayatının bir dönemini geçirdiği Bayburt’la olan bağlarını hiç koparmayan ve Gümüşhaneli olduğu kadar Bayburtlu olarak da tanınan, bilinen ve sevilen Dr. Çalık, yakın zamanda geçirdiği ciddi bir rahatsızlıktan dolayı ilk dönem başlayacağı üniversitedeki derslerine girememişti. Sağlığına kavuşan Çalık, bugün itibariyle bilgi birikimini, tecrübelerini, deneyimlerini Bayburt Üniversitesi ve öğrencileri ile paylaşacak.

Cedit Neşriyat ve Türkiye Günlüğü Dergisi’nin sahibi olan Dr. Mustafa Çalık, her Pazartesi günü Bayburt Üniversitesi’nde olacak.