Dr. Murat Topoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Dr. Murat Topoğlu kimdir? Murat Topoğlu, 1960 yılında Avanos’da doğdu. 1984 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp fakültesini bitirerek yine aynı yıl ilk akupunktur çalışmalarına İsviçre’de başladı. 1985 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından görevli olarak Sri-Lanka Kolombo’daki Akupunktur akademisinde öğrenim gördü.

Danimarka’nın Kopenhang şehrinde yapılan 4. Avrupa Akupunktur ve Doğal Tıp Kongresine katıldı. 1988 yılında ise Akupunktur tedavisi üzerine master yapmak için Çin’e gitti. Pekin Şangay ve Hong-Kong’da bu konuda çalıştıktan sonra gözlem ve incelemelerine Filipin ve Amerika’da devam etti. 5-8 Aralık 1990 tarihinde WFAS ve WHO (Dünya Sağlık Örgütü) tarafından Fransa Paris’te düzenlenen 2.Dünya kongresine davet edilip Obesite ve akupunkturla tedavisi konulu bir bildiri sundu.

25-28 Haziran 1992 tarihlerinde Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen Dünya kongresinde de “Migrenin Akupunkturla Tedavisi” konulu bir bildiri daha sundu. Dünyada son yıllarda hızla gelişen tıbbi ve estetik Mezoterapi ile selülit, lokal şişmanlığın ve yağların azaltılması üzerine Paris ve Barselona’da eğitim yaptı. 20-23 Kasım 1993’de Japonya’nın Kyoto şehrinde düzenlenen III.Dünya Akupunktur Kongresine katılarak bildiri sundu. 1994 Yılında Türkiye’de yapılan Uluslararası Akupunktur Sempozyumuna Genel Sekreterlik yaptı. 20 Eylül 1996 yılında da Amerika’nın New York şehrinde yapılan uluslararası Kongrede Obesite ve Akupunktur konusunda bir bildiri sundu. 1 Kasım 1996 yılında İtalya’nın Cervia kasabasında WHO tarafından yapılan ve Milano Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen akupunktur normlarının belirlenmesi, Assamblesine Türkiye adına gözlemci olarak katıldı.

2000 yılı mayıs ayında Fransa Lyon’da düzenlenen Kulak Akupunkturu Kongresine de katılmıştır. 04-06 Ekim 2002 yılında Türkiye’de düzenlenen II.Ulusal Obezite Derneği toplantısında katıldı. 2003 yılı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin açmış olduğu Akupunktur Kursunda eğitim vermiştir. Yeditepe Üniversitesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde açılmış olan Akupunktur Kursunda da Tıp doktorlarına eğitim vermek için seçilmiştir.

1991-2005 yılları arası Akupunktur Derneğinin Genel sekreterliğini yürütmüştür. 2005-2012 yılları arasında da Fransa Paris’de yapılan medikal estetik kongrelerine de katılmıştır. 2014 yılından itibaren Türkiye Akupunktur Derneği başkanı seçilmiş hala başkanlığı devam etmektedir. Halen Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış Ankara Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İstanbul Medipol ve Yeditepe Tıp Fakültelerinde Akupunktur üzerine ders vermektedir.

2014 Houston Amerika WFAS kongresine katılmıştır. 2015 Toronto Kanada WFAS kongresine katılmıştır. 2016 Tokyo Japonya WFAS kongrelerine katılıp Obezite ve Lazer akupunktur konularında sunum yapmıştır.

2017 Aralık Pekin’de yapılan WFAS Dünya Kongresine katılmıştır. Bu kongrede 2019 WFAS Dünya kongresinin Türkiye’de yapılma kararını onaylatmıştır. 2019 Wfas Dünya Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi Başkanlığını yapmıştır. Dr. Murat Topoğlu İngilizce Fransızca bilmektedir.