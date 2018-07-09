Türk cerrah Mehmet Öz Suriyeli sığınmacılarla buluştu!

ABD'de yaşayan ünlü Türk cerrah Dr. Mehmet Öz, Gaziantep'teki Nizip Konteyner Kent'te incelemelerde bulundu.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) organizasyonuyla Türkiye'ye gelen Öz'ün ilk durağı, Nizip Konteyner Kenti oldu.

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve ilgililerden brifing alan Öz, daha sonra konteyner kentin hastanesini ziyaret etti.

Ekipmanları inceleyip, Suriyeli doktorlarla sohbet eden Öz, ardından Suriyeli çocukların yararlandığı eğlence merkezine geçti. Burada çocuklarla resim yapan Öz, onlara çeşitli hediyeler verdi.

Konteyner kentin diğer alanlarını da gezen Öz'ün, kadın kuaföründe iple yüzüne epilasyon yaptırması renkli görüntülere sahne oldu.

Suriyeli bir ailenin kaldığı bir konteynere konuk olan Öz, ailenin hasta olan 14 aylık bebeğini muayene ederek tedavisiyle ilgili tavsiyelerde bulundu.

"NE KADAR GÜÇLÜ OLDUKLARINI GÖRÜYORUM"

Mehmet Öz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kampların oluşturulmasında ve hizmetlerin yürütülmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kampları çok temiz ve sağlıklı bulduğunu dile getiren Öz, "Beni en çok ilgilendiren ve bana en çok dokunan konu, gördüğüm ve konuştuğum insanlar. Konuşmalarından ne kadar güçlü olduklarını görüyorum." dedi.

Kampı ziyaretinde tanıştığı Suriyeli doktorun anısını paylaşan Öz, şunları kaydetti:

"Doktor 6 sene önce DEAŞ'tan kaçıp gelmiş. 6 yıl önce bölgesine DEAŞ teröristleri gelince, kendisine 'kadın hastalarına bakamayacağını' söylemişler. Doktor da 'Peki kadınlara kim bakacak' diye sorduğunda da 'Başka doktor getireceğiz' demişler ama tabii ki getirmemişler. Şimdi o adam 6 yıldır burada insanları tedavi ediyor. Bugün buna benzer 500 kadar doktor görev yapıyor. Bu gibi insanlarla tanıştığım zaman iftihar ediyorum. Bu insanlar fakir değiller aslında. Bu mültecilere yardımcı olursak zaten kendilerini kalkındıracaklardır. Yeter ki birazcık elimizi uzatıp, bir şeyler verelim."

Programın düzenlenmesine katkı sağlayan Doç. Dr. Halit Yerebakan da sağlığın geliştirilmesi konusunda tüm dünyada çalışmalar yaptıklarını dile getirerek, kamp ziyaretini de sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirdiklerini kaydetti.

Suriye'deki savaşın giderek şiddetini azaltmaya başladığını dile getiren Yerebakan, "Bugün Suriyeli çok fazla çocuk var. Önümüzde 2 seçenek bulunuyor. Ya bunları eğitip belki dünya liderleri çıkaracaksınız ya da kaderine terk edeceksiniz." dedi.

"BURADAKİ ÇOCUKLAR İÇİN TEK KURTULUŞ TÜRKİYE"

Öz, Gaziantep'teki temaslarının ardından AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve Doç. Dr.Halit Yerebakan ile Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndan geçerek, Suriye'ye gitti.

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında özgürleştirilen Azez bölgesine geçen Öz, burada Türkiye'nin destekleriyle oluşturulan hastane ve okulları gezdi. Hastanede göz muayenehanesini gezen Öz, cihazları test etmek için AFAD Başkanı Güllüoğlu'dan destek istedi ve Güllüoğlu'nu göz muayenesinden geçirdi.

Hastane bahçesinde Suriye'nin Deyrizor şehrinde evinin bombalanması sonucunda vücudunun büyük bölümünde rahatsızlık oluşan Musenna Asi (13) ile karşılaşan Öz, çocuğun vücudunu inceledi. Bugüne kadar yapılan tedavileri hakkında bilgi edinen Öz, estetik yapılması konusunda da ekibiyle fikir alışverişinde bulunup, çocuğu fotoğrafladı.

Daha sonra civardaki çocuklara hediyeler dağıtan Öz, Yasin ailesinin de evine konuk oldu. Ziyaret sırasında aile fertlerinden Zeynep'in (12) kalbinde delik olduğunu öğrenen Öz, çocuğu muayene etti. AFAD ekiplerinden Türkiye'de tedavisi için destek isteyen Öz, Zeynep'in Türkiye'de ameliyat edilmesine katkı sunabileceğini belirtti.

Dr. Mehmet Öz yaptığı açıklamada, Suriye'deki durumu beklediğinden daha farklı bulduğunu bildirdi.

Genç nüfusunun fazla olduğunu vurgulayan Öz, "Burada binlerce çocuk var. Erişkin arkadaşlar da hayatlarını idame ettirmeye çalışıyor ama Suriye'ye biraz yardım etmezsek bunun cezasını hep birlikte yiyeceğiz. Bu çocuklar belki ileride avukat, doktor olacak veya bizim istemediğimiz sonuçlara gelecek. O yüzden yardımcı olmamız şart." diye konuştu.

Öz, Suriye'deki bazı çocukları tedavi etmesinin hatırlatılması üzerine de şunları kaydetti:

"Türkiye'de bugün muayene ettiğim kişiler, daha öncede muayene olmuş ama mesela vücudundaki iltihap geçene kadar ameliyat olabilmek için bekliyor. Suriye'de ise 12 yaşındaki çocuğa rastladım kalbinde delik var. Seneler önce gereken yapılsa iyi olacaktı ama edemediler sonra da savaş çıktı. Sonrasında da zaten tedavi edecek kimse yoktu. Açlık ve savaş vardı çünkü. O yüzden biz İnşallah AFAD'ın yardımıyla Türkiye'ye getireceğiz. Türkiye'ye gelirse ameliyat ettirebiliriz ama gelemezse ölecek. Tedavi edebileceğimiz bir delik var kalbinde. Buradaki çocuklar için tek kurtuluş Türkiye."