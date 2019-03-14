Dr. Mehmet Nil Hıdır meslektaşlarını unutmadı,14 Mart Tıp Bayramını kutladı

31 Mart Yerel Seçimleri’ne sayılı günler kala adayların seçim trafiği de yoğunluk kazandı. Cumhur İttifakı AK Parti Muğla Büyükşehir Adayı Dr. Mehmet Nil Hıdır bu kapsamda gittiği Ortaca’da meslektaşlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.

Dr. Mehmet Nil Hıdır, milletvekilliği döneminde kendisinin de katkı sunduğu Ortaca Devlet Hastanesi’ne Cumhur İttifakı MHP Ortaca Belediye Başkan Adayı Alim Uzundemir ile birlikte sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Programında olmamasına rağmen hastane ziyaretlerini ihmal etmeyen Dr. Hıdır, Ortaca Devlet Hastanesi projesinin özel bir proje olduğunun altını çizdi. Dr. Hıdır “Hastanede 12 branşta 20 uzman doktorla, hasta kabulü yapılıyor. Genel cerrahi, KBB, üroloji, Ortopedi Kadın Doğum dallarında operasyonların yapılabildiği hastanede, Palyatif Bakım Ünitesi ve mikrobiyoloji uzmanı da bulunuyor. Fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümünde 3 fizyoterapist ile günde 50 hastanın tedavisi yapılıyor.”dedi.

Ortaca Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Erol Çetinkaya ise 14 Mart Tıp Bayramı öncesi gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek,imkanlar kapsamında ilçeye en güzel hizmeti sunmayı hedeflediklerini, hastanenin gelişmesi ve büyümesi için üzerlerine düşen görevi en iyi şekilde yapmaya çalıştıklarını belirtti.

Dr. Mehmet Nil Hıdır: “Doktor eli şifa elidir, dokunduğu yeri iyileştirir”

AK Parti Muğla Büyükşehir Adayı Dr. Mehmet Nil Hıdır, hastanede kalan hastaları ziyaret etti. Kendisi de Aile Hekimi olan Dr. Hıdır, hastaların durumunu öğrendikten sonra tavsiyelerde bulundu. Hasta ziyaretlerinin ardından acil bölümüne giden Dr. Hıdır burada çalışan sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını şu sözlerle kutladı:” 14 Mart Tıp Bayramını tebrik ederim, inşallah nice yıllara,14 Martlara birlikte kavuşalım. Bizim Tıp mesleğimiz hemşiresiyle, hekimiyle, anestezi teknisyeniyle ve tüm çalışanlarıyla en kutsal meslektir. Doktor eli, şifa elidir. Tıp mesleğinin mensupları, dokunduğu yeri iyileştirir. Biz her şeyden önemlisi hastalarımızın dualarını kazanırız. Hem bedenen yoruluruz hem de ruhen dinleniriz. Tıp fakültelerinde okuyacak bireylerin standartların üzerinde bir çalışma disiplinine sahip olması gerektiği oldukça aşikar. Bununla beraber tıp eğitimi alacak bireyler özverili çalışmanın yanında yaptığı mesleğin insan hayatı ile ilişkisi düşünülürse insanlara değer veren, insanlar için mücadele eden bireyler olmalıdır. Onun için tıp mesleğine tüm çocuklarımızı teşvik etmemiz lazım”dedi.