Dr. Karakeçili “Genç Araştırmacı Ödülüne” layık görüldü

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Faruk Karakeçili “Genç Araştırmacı Ödülüne” layık görüldü.

Her yıl geleneksel hale getirilen ve Antalya ‘da düzenlenen Prof. Dr. Enver Tahir Çetin Genç Araştırmacı Ödülünün sahibi Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana bilim dalı başkanı Dr. Faruk Karakeçili oldu.

Almış olduğu ödülün şahsı ve Erzincan için gurur verici olduğunu belirten Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana bilim dalı başkanı Dr. Faruk Karakeçili yaptığı açıklamasında; “Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon hastalıkları derneği KLİMİK adıyla Enfeksiyon Hastalıkları Derneğiher yıl kongre düzenliyor. Uluslararası düzeyde düzenlenenkonferans bu yıl da Antalya da düzenlendi.

2018 yılında yaptığımız çalışmalarla ilgili uluslararası düzeyde en değerli çalışmaların değerlendirildiğibir kurul tarafından Prof. Dr. Enver Tahir Çetin Genç Araştırmacı Ödülü veriliyor. Bu yıl da ben ödüle layık görüldüm. Yaptığım çalışmayla birincilik ödülü aldım" dedi.

Karakeçili, "Son 7 yıldır Erzincan’da ciddi anlamda iyi çalışmalar yaptık. Bu çalışmadan kısaca bahsedecek olursak bölgemizde hepatitli hastalarımız çok fazla. Bu hastalarla ilgili yaptığım yeni bir çalışmaydı. Dünyada da ilk kez yapılmış hepatit hastalarında bir molekül araştırdık. KLİMİK Derneği tarafından yapılan kongre sırasında da ödüllendirildik. Başarı sadece bizim değil Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin başarısıdır” ifadelerine yer verdi.