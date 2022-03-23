Dr. İhsan Şenocak'tan laikçi yobazlara ibretlik kapak!

Fıkıh alanında uzman İlahiyatçı Dr. İhsan Şenocak, uçakta içki verilmesini eleştirmesi nedeniyle başta Cüneyt Özdemir olmak üzere laikçi yobazların hedefi oldu.

Cüneyt Özdemir'e 'şeref' dersi

"Şerefe" diyerek kadeh kaldırınca 'aydın' olduğunu sanan Cüneyt Özdemir'e 'şeref' dersi verdi.

Cüneyt Özdemir'e seslenen Dr. İhsan Şenocak, "Cüneyt Özdemir! Uçaktaki sarhoşların kadınları taciz haberlerinden sonra ailenden bir kadını sarhoşun yanında uçurur musun? Sarhoşun yanına oturmak ya da eşini oturtmak aydın olmaksa yobaz olmayı büyük bir şeref kabul ederim!" tepkisinde bulundu.

Laikçi yobaz gazete, algı operasyonuna kalkıştı

Laikçi yobazların temsilcisi Cumhuriyet, "Diyanet'in kovduğu İhsan Şenocak: 'Uçakta yanınızdaki adam içki içerse, içme diyeceksiniz'" diye başlıklı haberiyle, neredeyse hergün saldırdığı Diyanet'in Şenocak'ı kovduğu yalanıyla algı operasyonuna kalkıştı.

"Demek ki uçakta sarhoş olanlardan biri hostese saldırsa tebrik edecekler"

İhsan Şenocak, sosyal medya hesabından, "Demek ki uçakta sarhoş olanlardan biri hostese saldırsa "Sen ne aydın adamsın" diye onu tebrik edecekler" ifadeleriyle laikçi yobazlara kapak yaptı.

Laikçi yobazları madara eden Dr. Şenocak, Cumhuriyet'e şu tepkide bulundu:

İçki içen birinin yanında seyahat etmeyeceğimi söylememden rahatsız olan, içenle seyahat etmeyi AYDINLIK olarak gören şu AHLAK YOBAZLARI, demek ki uçakta sarhoş olanlardan biri hostese saldırsa "Sen ne aydın adamsın" diye onu tebrik edecek. Şimdi siz kadına DOST ben düşman öyle mi?!

"Sarhoş olanların rezaletine dair yoldaşlarınızın yaptığı haberler ektedir"

Uçaklarda içki nedeniyle yaşanan taciz ve kavga gibi toplum düzenini bozan olaylara da dikkat çeken Dr. Şenocak şu ifadelerde bulundu:

CUMHURİYETİN YAYIN yönetmeni! Uçakta içip de sarhoş olanların rezaletine dair yoldaşlarınızın yaptığı haberler ektedir.Bu haberlere rağmen AİLENDEN BİR KADININ bir sarhoşun yanında uçmasına vicdanın müsade eder mi?! İNSAN olanın ONURU YALNIZ İSLAMDADIR!

İşte Dr. Şenocak'ın paylaştığı o haberler: