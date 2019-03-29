Dr. İbrahim Ulusoy Avcılar’a dev projelerle geliyor

AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı Dr. İbrahim Ulusoy, 28 tanesi dev proje olmak üzere , toplam 82 projesini tanıttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Köşkler Toplantı ve Davet Salonu’nda düzenlenen lansmana çok sayıda davetli katıldı.

AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı Dr. İbrahim Ulusoy, seçilmesi halinde faaliyete geçirecekleri projelerle Avcılar’ın marka olması yolunda önemli adımlar atacaklarını söyledi. Ulusoy’un projeleri toplumun her grubuna dokunuyor. Engelli bireylerden çocuklara, yaşlılardan yetişkinlere kadar herkesin faydalanacağı hizmetler mevcut.

Uzman ekiple hazırlanan büyük projeler

Projeler arasında en dikkat çekenleri ise şu şekilde: 18 bin metrekarelik Avcılar Meydan Projesi, İçerisinde ‘Millet Kıraathanesi’nin olduğu, Ambarlı Sahil Düzenleme Projesi, Cihangir Mahallesi’ne, Babil Bahçesi Projesi, Avcılar Kültür ve Sanat Merkezi, tarihi dokuya uygun bir şekilde, Tarihi Ambarlı Köyü Restorasyon Projesi, Ispartakule Seyir Terası Projesi, 18 bin 633 metrekare alana Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi Projesi ve Merkez Mahallesi, Ambarlı Mahallesi ve Denizköşkler Mahallesi’nden Füniküler Hat Projesi yer alıyor.

Ulaşım, sağlık ve eğitim başta olmak üzere her soruna ayrı proje

Ayrıca Avcılar’a Metro Projeleri, Deniz Köşkler Mahallesi’ne Kültür Kule Projesi, Firüzköy Mahallesi’ne Millet Bahçesi ve Arkeopark Projesi, Gümüşpala Mahallesi’ne 420 yataklı tam teşekküllü devlet hastanesi, Gümüşpala Mahallesi, Merkez Mahallesi arasında tünel projesi, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde Engelsiz Yaşam Merkezi Projesi, Firüzköy Mahallesi’ne Gençlik Bilim Merkezi Projesi, Üniversite Mahallesi’ne Yeşil Su Parkı Projesi, Tahtakale Mahallesi’ne Buz Pisti- Curling Merkezi Projesi, Gümüşpala Mahallesi’ne Göl Şelaleleri ve Botanik Macera Parkı Projesi, Merkez Mahallesi’ne Belediye Meydan Projesi, Yeşilkent Mahallesi’ne Kültür Kompleksi Projesi, Yeşilkent Mahallesi’ne Spor Kompleksi ve Yüzme Havuzu Projesi, Tahtakale Mahallesi’ne Kültür ve Spor Merkezi Projesi, Yeşilkent Mahallesi’ne Yeni Yaşam Merkezi Projesi, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’ne Çocuklar Diyarı Projesi, Firüzköy Mahallesi-Yeşilkent Mahallesi’ne Ecdad Yolu ve Göl Yol Projesi, Marmara Caddesi’ne Prestij Yolu Projesi, Üniversite Mahallesi ve Cihangir Mahallesi’ne Mahalleri Birleştiren Alt Geçit Projesi ve birçok mahalleye Okul Projesi mevcut.