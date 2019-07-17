0553 313 94 23

Dr. İbrahim İçöz, asaleten TESKİ Genel Müdürü oldu

Dr.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 20:15
Dr. İbrahim İçöz, asaleten TESKİ Genel Müdürü oldu

Dr. İbrahim İçöz, yaklaşık 9 aylık süreçte vekaleten yürüttüğü TESKİ Genel Müdürü görevine, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’ın önerileri ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı ile asaleten atandı.



Dr. İbrahim İçöz, 657 sayılı devlet memurları kanununun 76’ncı ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri hakkında Kanununun 11. Maddelerine göre 16 Temmuz 2019 tarihli ve 165846 sayılı Bakanlık onayı ile asaleten atandı. Atama sonrasında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinde düzenlenen programda, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz’e çiçek takdim ederek tebrik etti ve görevinde başarılar diledi. Genel Müdür İçöz de nazik kutlamasından dolayı Başkan Albayrak’a teşekkür etti.



Büyükşehir ve TESKİ daire başkanlarının da katıldığı programda konuşan Genel Müdür İçöz, “Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Albayrak’a desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. 9 aylık süreçte vekaleten yürüttüğüm görevi bundan sonra da hep birlikte başarılı bir şekilde yürüteceğime inanıyorum” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 20:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Rusya ile dengeli ticaret modeli gerekiyor"
    1. "Rusya ile dengeli ticaret modeli..
    2. İİT'den uluslararası topluma ve üye..
    3. Tunceli’de PKK/KCK operasyonu: 6..
    4. Putin'den Ukraynalılara Rus..
    5. "Obertan Erzurumspor'da olmaktan çok..
    6. Ümit Erkekler Avrupa Basketbol..
    7. Futbol: Hazırlık maçı
    8. İnsan tacirinden şok sözler
    9. Dr. İbrahim İçöz, asaleten TESKİ Genel..
    10. Rum yönetiminden Türkiye ile iş..
    11. Gerginlik ve sinirden uzaklaşmak..
    12. Erzurumlu genç Almanya’da 2019 yılı..
    13. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yapımı..
    14. Voleybol: 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa..
    15. Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğunun..
    16. Elazığ’da 12 katlı binada intihara..
    17. İran ’şimdilik’ yüzde 4.5’tan fazla..
    18. Konyaspor'un Bolu kampı
    19. İngiltere Merkez Bankasının tarihi..
    20. HDP'den tepki çeken sözleşmeye destek:..
    21. Akıncı Üssü davası
    22. "Her darbe bir ameliyattır"
    23. Sivasspor'un Bolu kampı
    24. KBÜ’lü Profesör Şen, TFF Sağlık Kurulu..
    25. Cengiz Ünder'den Roma'ya Şampiyonlar..
    26. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ismi kültür..
    27. Afyonkarahisar’da çok sayıda ev ve iş..
    28. Hindistan'da arazi kavgası: 9 ölü, 4..
    29. Nijerya'da silahlı çetelere operasyon
    30. Muğla’da yağmur yağdı, hastane su..
    Ölen çocuklar için attığı tweete tepki yağıyor! Komünist başkan PKK'yı gizledi
    Ölen çocuklar için attığı tweete tepki yağıyor! Komünist başkan PKK'yı gizledi
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Mahkeme kararını verdi! Dev yapı market zincirine 1 yıllık konkordato süresi
    Mahkeme kararını verdi! Dev yapı market zincirine 1 yıllık konkordato süresi
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır

    Günün Karikatürü

    17 Temmuz 2019
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda