0553 313 94 23

Dr. Hayri Baraçlı’dan Başkan İmamoğlu’nun iddialarına yanıt

İSTANBUL (İHA) – İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreterliğinden istifa eden Dr.

14 Temmuz 2019 Pazar 14:38
Dr. Hayri Baraçlı’dan Başkan İmamoğlu’nun iddialarına yanıt

İSTANBUL (İHA) – İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreterliğinden istifa eden Dr. Hayri Baraçlı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kendisi hakkındaki iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, genel sekreterlikten istifasının diğer iştiraklerden de otomatikman istifa anlamına geldiğini kaydetti. Baraçlı, “Bu nedenle fiilen sona ermiş bir görevden tekraren istifa etmem hukuken anlamsızdır” dedi.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevinden istifa eden Dr. Hayri Baraçlı, Başkan İmamoğlu’nun kendisi hakkındaki iddialarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Hakkındaki iddialar üzerine açıklama yapmasının zorunluluk oluşturduğunu kaydeden Baraçlı, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu, Cuma günü Ankara’da gazetecilere yaptığı açıklamada, “’Biz istifa ettik’ diyen genel sekreter ve yardımcıları şu anda İBB’nin en önemli iştiraklerinin yönetim kurulu başkanı. Biz, oraya yönetim atayamıyoruz. 6 aydır bu tartışmalar yüzünden bence hakları olmayan maaşları alıyorlar’ gibi talihsiz açıklamalarda bulunmuş, bu açıklamalar bazı basın yayın organlarında gerçekliği sorgulanmadan yer almıştır. Ve maalesef halen yer almaya ve tartışılmaya devam edildiği görüldüğünden bu iddialara karşılık gerçek durumu paylaşmak isterim” dedi.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevinden istifa ettikten ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilişiği kesildikten sonra öğretim üyeliği görevine geri döndüğünü kaydeden Baraçlı, “Bu ayrılış sonrası ilgili yönetmelik gereği iştiraklerdeki temsilci üye sıfatım kendiliğinden düşmüş ve yönetim kurulu başkanlığı görevim kendiliğinden sona ermiştir. Bu nedenle fiilen sona ermiş bir görevden tekraren istifa etmem hukuken anlamsızdır. Ayrıca emekliye ayrılan Muzaffer Hacımustafaoğlu ve Mevlüt Bulut ise istifa sonrası emekliye ayrıldıkları için ilgili madde gereğince otomatikman iştiraklerdeki görevleri de sona ermiştir. Yine istifa eden diğer Genel Sekreter Yardımcıları Süleyman Karalı, Nihat Macit, Çağatay Kalkancı, Eyyüp Karahan, Adil Karaismailoğlu ile 1. Hukuk Müşaviri Ali Karaaslan ise yönetim kurulu başkanı oldukları iştirak şirketinin genel kurulunun toplanması için gerekli çalışmaları yapmışlardır. İBB iştiraklerinde genel kurulların toplanması için çalışmalar yapılmış ve geçtiğimiz hafta Cuma günü itibariyle çağrılar tamamlanmıştır. Böylece görevi bırakmadığı iddia edilen arkadaşlar da yönetim kurulu başkanı olarak genel kurulu toplamak için gerekli işlemleri takip etmişlerdir. İşlemlerin tamamlandığı Cuma günü itibariyle ise iştiraklerdeki görevlerinden yine kendi istekleri ile istifa etmişlerdir” ifadelerini kullandı.



“6 aydır hak edilmeyen maaş alma iddiası da en hafif tabirle yanlış”


“Resmi durum bu iken ’istifa etmiyorlar’ diye çeşitli vesilelerle açıklamalarda bulunulmasının en masum yaklaşımla bilgi eksikliğinden kaynaklandığına inanmak istiyorum” diyen Baraçlı, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:


“Diğer ’6 aydır hak edilmeyen maaş alma’ iddiası da en hafif tabirle yanlış ve hangi hesaba göre yapıldığı belirsizdir. Bu nedenle hak edilmeyen bir ücret alınması kesinlikle söz konusu değildir. Eksik bilgiye dayalı açıklamalar ve haberler kamuoyunu yanıltabilir. İstifa ederken de belirttiğimiz gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi ile her alanda tecrübelerimizi paylaşmaya hazır olduğumuzu tekrar hatırlatıyor, kamuoyunun doğru bilgi edinmesi için bu açıklamayı paylaşma zorunluluğu hissediyorum.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 14:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gürkan’ın 15 Temmuz mesajı
    1. Gürkan’ın 15 Temmuz mesajı
    2. Meteorolojiden 5 il için kuvvetli..
    3. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    4. Saldırıda yaralanan Uzman Çavuş şehit..
    5. Milletvekili Fırat’ın 15 Temmuz mesajı
    6. Genç polis memurunun vefatı..
    7. Atatürk Havalimanı’nda 15 Temmuz için..
    8. Tedavi gören asker şehit oldu
    9. Aydın’a sağanak yağış uyarısı
    10. Denizlispor'un hazırlık maçları..
    11. Sultangazi’de akaryakıt istasyonu..
    12. Mardin'de 7 kilo patlayıcı madde ele..
    13. İmamoğlu'nun paçavraları Eygi'ye..
    14. Suriye sınırına askeri sevkiyat devam..
    15. Süper Lig'de fikstür çekim tarihi..
    16. Teröristlerin saldırıda kullanmayı..
    17. "Eski sistemden medet umanların PKK'ya..
    18. Bitlis'te cinsel taciz iddiasıyla..
    19. 15 Temmuz anısına Türkiye-Sırbistan..
    20. Öğrencilerin piknik keyfi
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Doğu Akdeniz'de neler oluyor?
    Doğu Akdeniz'de neler oluyor?
    Şevket Eygi'ye son görev
    Şevket Eygi'ye son görev
    Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap
    Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap
    Sadece sabahları 1 bardak içerek bağırsaklarınızdaki zehirlerden kurtulun
    Sadece sabahları 1 bardak içerek bağırsaklarınızdaki zehirlerden kurtulun

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    Siyasi parti liderlerinden Mehmet Şevket Eygi mesajı
    Siyasi parti liderlerinden Mehmet Şevket Eygi mesajı
    Ve 6284 delindi!
    Ve 6284 delindi!