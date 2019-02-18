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Dr. Halil Atılgan’ın 50. sanat yılı kutlandı

Türk Halk Müziği Doktoru olarak bilinen Dr.

18 Şubat 2019 Pazartesi 09:11
Dr. Halil Atılgan’ın 50. sanat yılı kutlandı

Türk Halk Müziği Doktoru olarak bilinen Dr. Halil Atılgan’ın 50. sanat yılı kutlandı.


75. Yıl Sanat Galerisi’nde gerçekleştirilen konserin sunuculuğunu Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür Müdürü Yusuf Delikoca yaptı. Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Sanat Danışmanı Mahmut Tülek, konser öncesi yaptığı konuşmada, sanatın ve sanatçının her zaman yanında olduklarını belirterek, “Bu bereketli topraklarda olmaktan onur duyduğumuz Adanalı hemşerilerimizle sanatın gelecek nesillere aktarılması noktasında bizden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Hüseyin Sözlü’nün selamlarımı iletiyorum” dedi.


MHP Genel Başkanı Danışmanı ve Osmaniye eski Milletvekili Ruhi Ersoy’da konuşmasında, “Halil Atılgan’ın sanatının 50 yılına tanıklık yapmak aynı zamanda şahsi arzumuz ile beraber üzerimizde taşıdığımız sorumluluk gereğidir. Genel başkanımız adına nice yıllara diyorum" dedi.


Dr. Halil Atılgan’ın Düziçi Öğretmen okulundan sınıf arkadaşı İsmail Arslan’ın konuşmasından sonra Adana Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibi bir gösteri sundu.


Öğretmenleri Ahmet Özdemir ve Mehmet Göl de Dr.Halil Atılgan ve Düziçi Öğretmen Okulundaki anılarını anlattılar.


Yapılan diğer konuşmalardan sonra Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibi de zeybek gösterisi sundu.


Çamalan Cemevi Semah Ekibini gösterisinden sonra TRT sanatçıları sahne aldı. Tüm konuşmacıların ve sanatçıların hep birlikte Dr. Halil Atılgan’ın yazdığı “Gide gide bir söğüde dayandım” türküsünün hep bir ağızdan söylenmesiyle konser tamamlandı.


Gece, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü adına başta Dr.Halil Atılgan olmak üzere katılan sanatçılara plaket verilmesi ile son buldu.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 09:11
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